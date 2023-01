Fischbachau 2023: Schlüsseljahr für viele Projekte - Bürgermeister will „Zielen entgegengehen“

Von: Jonas Napiletzki

Auf ein erfolgreiches Gau- und Jubiläumsfest: der Festausschuss der Feuerwehr Elbach mit (v.l.) Martin Bacher, Tobias Zitzelsberger, Andreas Greinsberger, Vorsitzender Johann Fichtner, Auerbräu-Vertreter Michael Reitner, Schirmherr Bürgermeister Stefan Deingruber und der Trachtenverein Eichenlaub Schwarzenberg-Elbach mit dem Vorsitzenden Florian Gschwendtner, Gabi Köhler, Festleiter Benedikt Bacher und Christina Stahl. Nicht im Bild ist Michael Gartmaier, der ebenfalls Teil des Festausschusses des Trachtenvereins ist. © Privat

Auf Fischbachau warten im neuen Jahr viele wichtige Entscheidungen – und das Gaufest. In Elbach steigt das siebentägige Highlight im Juli.

Fischbachau – Sinnbildlich fürs neue Jahr rollen derzeit die Bagger am Wolfsee-Areal in der Gemeinde Fischbachau an. „Seit Dezember kann gebaut werden“, sagt Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU). Auch in anderen Ortsteilen und -bereichen der Gemeinde rührt sich im Jahr 2023 einiges.

Wolfseehalle

Dazu gehört neben dem Baustart auf den verkauften Parzellen im Baugebiet Wolfsee auch die Überlegung, wie der Gemeinderat den noch ausstehenden Mietwohnraum gestalten will und was für die Wolfseehalle selbst geplant wird. „Wir haben in der Halle alle brandschutzrechtlichen Hindernisse beseitigt“, erklärt der Bürgermeister. Die für die Gemeinde wertvolle Immobilie sei damit weiterhin nutzbar. Im neuen Jahr will der Rathaus-Chef mit dem Gemeinderat trotzdem eine wichtige Frage klären: „Wie gehen wir mit der Halle um?“ Wie berichtet, ist der Veranstaltungsort nicht im besten Zustand. Eine Entscheidung hatte das Gremium 2022 aber noch vertagt.

Energie und Gebäude

Bereits abgeschlossen und damit keine Aufgabe im neuen Jahr ist derweil die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung. Energiesparen ist aber trotzdem Thema, etwa bei der Sanierung der Mittelschule und der Erweiterung des Kindergartens. In der Schule, sagt Deingruber, soll eine gedämmte Geschossdecke energetische Vorteile bringen. Was mit der Aula und ihrem Glaskasten passiert, hänge von Förderungen ab. „Hier könnte Energie gespart werden.“ Die Pläne seien mit der Schulleitung bereits abgestimmt. Auch ein entsprechender Antrag liege der Regierung von Oberbayern schon vor.

Die Planung der Kindergarten-Erweiterung ist dem Bürgermeister zufolge an einen Architekten vergeben. Im neuen Jahr stehen Grundlagenentwicklung und Vorplanung auf dem Programm. Mit einem Baustart sei im neuen Jahr aber noch nicht zu rechnen.

Gleiches gelte auch fürs Feuerwehrhaus Fischbachau. Es bleibe abzuwarten, was bei der Genehmigungsplanung eines Architekten herauskomme, erklärt Deingruber.

Schaustollen

Bereits begonnen wurden derweil die Sicherungsarbeiten im Schaustollen Deisenried. Deingruber erklärt, im Jahr 2023 solle auch der Innenausbau starten. Womöglich könnten die Arbeiten im selben Jahr auch schon fertiggestellt werden.

Warmfreibad

Ebenfalls fertig werden soll die Sanierung des Warmfreibads. Wie berichtet, bekommt das Gebäude eine behindertengerechte Rampe an der Ostseite und ein neues Eingangssystem mit einer Tür für Rollstuhlfahrer. Das Büro des Bademeisters wird verlegt und in ein behindertengerechtes WC sowie eine Umkleidekabine umgebaut. Schließlich solle noch der Eingangsbereich mit Lamellen vom Beckenzugang abgegrenzt werden, fasst Deingruber zusammen. „Bis zum Saisonstart soll das abgeschlossen sein.“

Hochwasserschutz

Ein weiteres wichtiges Projekt für die Gemeinde ist das Sturzflut-Risikomanagement, für das bereits ein Manager beauftragt wurde. Im Jahr 2023 ist hier mit einer fertigen Ausschreibungsplanung zu rechnen. „Es geht erst um Planungsleistungen“, erklärt Deingruber. Gebaut werde im neuen Jahr noch nichts. Auch bezüglich eines konkreten Hochwasserschutzes an der Leitzach müsse noch aufs Wasserwirtschaftsamt gewartet werden. „Die Regierung kommt vermutlich 2023 auf uns zu.“

Sport, Kultur und Fazit

Definitiv auf die Gemeinde kommt im neuen Jahr das Gaufest zu, das in Elbach stattfinden wird. Die dortige Feuerwehr, die ihr 125-Jähriges begeht, und der Trachtenverein laden für 21. bis 30. Juli zu diversen Festlichkeiten ein. Die Vorbereitungen laufen.

Auf zügige Planung hofft Deingruber außerdem beim Projekt Pumptrack, sofern das Crowdfunding erfolgreich ist. Wie berichtet, sollen mit Spenden 33 000 Euro zusammenkommen, um die Sportanlage zusammen mit Leader-Fördermitteln und dem Gemeinde-Anteil zu stemmen. „Wir schauen, was rauskommt.“ Von den aktuellen Krisen will sich der Bürgermeister nicht runterziehen lassen. „Sorgen gibt’s immer – aber wir wollen weiter unseren Zielen entgegengehen.“

Der Jahreswechsel

bietet Gelegenheit, nach vorne zu blicken. Welche Projekte möchten die Kommunen voranbringen, welche Vorhaben werden umgesetzt? Wir haben uns in den Rathäusern umgehört.

