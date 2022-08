Fischbachau/Antrittalm: Das stete Ringen um die Almwiesen

Von: Christina Jachert-Maier

Genüsslich lässt sich die junge Kuh von Almbauer Josef Heiß unter dem Kinn kraulen. Auf dem Berg wird das Vieh mit den Menschen sehr vertraut. © THOMAS PLETTENBERG

Auf 21 Hektar lichter Weide grasen die Jungkühe auf der nahe dem Breitenstein gelegenen Antrittalm von Josef Heiß. Damit das so bleiben kann, gilt es, den Wuchs von Buschwerk und Bäumen in Zaum zu halten. Um das zu schaffen, braucht der Almbauer manchmal sogar einen Hubschrauber. Aber die Mühe lohnt.

Fischbachau – Die Alm zu verkaufen, daran hat Landwirt Josef Heiß (39) nie gedacht. Sie gehört zum ererbten Hof in Durham/Fischbachau, seit jeher in Familienbesitz. Der Roaner Hof wurde 1445 erstmals urkundlich erwähnt. Wahrscheinlich trieb schon der damalige Bauer sein Vieh hoch auf die Antrittalm nahe dem Breitenstein. Es war wohl sein Uropa, sagt Heiß, der die frühere Gemeinschaftsalm für die Familie zur Gänze erwarb. Die 20 Jungkühe, die jetzt dort den Sommer unter der Obhut einer Sennerin verbringen, stammen allesamt aus dem eigenen Bestand. „Pensionsvieh haben wir nicht“, erklärt Heiß.

Neben der Hoch- betreibt Heiß eine Niederalm, die Mitterrainer Alm mit sechs Hektar. Schon 2005 hat er zudem einen Laufstall gebaut. „Es gehört schon ein Riesenteil Idealismus und Verbundenheit dazu, die Alm da oben zu halten“, meint der Landwirt.

Die Antrittalm – auch Roaner oder Rainer Alm genannt – liegt auf 1230 Metern Höhe, die Fläche reicht bis zu einer Höhe von 1500 Metern. Die schmale Zufahrt rumpelt Bauer Heiß mit seinem Geländefahrzeug meist einmal die Woche hoch, je nach Bedarf. „Mit der Arbeit da oben ist man nie fertig“, sagt Heiß. 35 Hektar umfasst die Antrittalm, 21 Hektar davon sind Lichtweide. Die restliche Fläche besteht aus Fels, Steilwänden und Wald.

Unter dem Breitenstein liegt die Antrittalm der Familie Heiß. © THOMAS PLETTENBERG

„Zuschüsse gibt’s nur für die Lichtweide“, sagt Höß. Fürs sonnenbeschienene Grün also, auf dem die Kräuter in üppiger Vielfalt gedeihen. Almwiesen, die das Herz der Bergwanderer erfreuen und deren Bilder seit jeher als Werbebotschafter fürs Urlaubsland Bayern dienen. Dafür, dass sie so bleiben, wie sie sind, erhalten Almbauern eine Förderung.

Ohne die Beweidung, weiß der Bauer, würden die Almwiesen schnell zuwachsen. Damit die Tiere nicht nur die schmackhaftesten Kräuter abzupfen, gehören Zäune zum Weidemanagement. Sie grenzen die Flächen ein und werden erst versetzt, wenn alles sauber abgefressen ist. Trotzdem bleibt für den Bauern viel zu tun, um aufkeimendes Buschwerk in Zaum zu halten. Heiß: „Wenn man nicht dahinter ist, wächst alles unglaublich schnell zu.“

Manchmal sind auch Bäume zu fällen. Die Stämme ins Tal zu bringen, ist ein Problem. Meist reicht der Einsatz einer Spezial-Seilbahn, doch zweimal schon musste Heiß einen Hubschrauber bestellen. „Das ist eine Firma aus Österreich, die machen das ganz schnell“, meint Heiß. Aber der Heli-Service ist so teuer, dass der Aufwand wirtschaftlich nicht lohnt: „Da zahlt man drauf.“

Im steilen Gelände hinter der Alm grast die Herde. 20 Jungkühe verbringen hier den Sommer. © THOMAS PLETTENBERG

Sorgen machen Wolf und Bär

Trotz der Hitze war’s bis jetzt ein guter Almsommer. Die Antrittalm hat eine eigene Quellfassung. „Zum Glück müssen wir darum auch jetzt kein Wasser hoch fahren, anders als der Nachbar“, sagt Heiß. Getränke oder eine Brotzeit für Wanderer gibt’s nicht, eine Bewirtung gehört nicht zum Konzept. Die Sennerin hat die Kühe im Blick, zählt stetig durch, schaut nach den Zäunen, rupft unliebsame Pflanzen. Wanderer ziehen in großer Schar vorbei, genießen das idyllische Bild. „Es ist schon viel los bei uns, der Breitenstein ist ein beliebter Berg“, berichtet der Bauer. Manchmal reißen Mountainbiker seine Zäune um, gefährden sich und andere. „Aber die meisten sind ja vernünftig“, findet Heiß.

Was ihm Angst macht, sind die Berichte über Raubtiere in der Nachbarschaft, Wolf und Bär. Genähert haben sich die großen Beutegreifer seiner Alm bisher nicht. Der Bauer hofft, dass es so bleibt: „Sonst müsste man sich schon überlegen, ob’s weitergeht.“ Sein Vieh liegt ihm am Herzen. Der Sommer auf der Alm tue den Jungkühen gut, sagt Heiß. Sie legen zwar nicht so viel Gewicht zu wie die Altersgenossen im Tal, sind aber kräftig und besonders umgänglich, berichtet Heiß: „Sie sind es halt gewohnt, mit den Menschen mitzugehen.“