Trachtler besiegeln Patenschaft

Aus guter Nachbarschaft wird Patenschaft: (v.l.) die Vorsitzenden Peter Hagnberger (D’Auerberger) und Sebastian Gasteiger (D’Jenbachtaler) mit den Ausschüssen der Vereine. © Peter Strim

Die Trachtenvereine D’Jenbachtaler Bad Feilnbach und D’Auerberger Hocheck vertiefen ihre Verbindung mit einer Vereinspatenschaft zur Fahnenweihe.

Bad Feilnbach/Auerberg – Über viele Jahre verbindet die beiden Trachtenvereine D’Jenbachtaler Bad Feilnbach und D’Auerberger Hocheck ein vorbildliches nachbarschaftliches Verhältnis. Sie besuchen sich bei Veranstaltungen im Sinne bodenständiger Trachtenpflege gegenseitig.

Seit Alters her bestehen ebenso private Beziehungen zwischen den Auerbergern vom Oberlandler Gauverband und den Jenbachtalern, die dem Gauverband I, Traunstein angehören. Diese traditionsreiche Freundschaft haben die beiden Vorsitzenden Sebastian Gasteiger und Peter Hagnberger eine Ebene höher gehoben und eine offizielle Patenschaft besiegelt.

Auerberger werden Patenverein der Jenbachtaler Bad Feilnbach

Ein großes Aufgebot an Trachtlern aus beiden Vereinen war zu der gebührenden Feier mit bestätigter Urkunde im großen Biergarten des auf 903 Meter gelegenen Bergasthofs Hocheck am Auerberg in der Gemeinde Fischbachau gekommen. Vom patenbittenden Verein wohnten Ehrenvorsitzender Sebastian Gasteiger (Lerl-Wast), sämtliche Ehrenmitglieder sowie Vereinsmitglieder und die aktiven Plattler bei.

Auch von Auerberger Seite fand sich eine große Anzahl an Mitgliedern zur Gründung der Patenschaft ein. Sie hatten neben den Aktiven auch ihre Kinder- und Jugendgruppe mitgebracht, die bei Tänzen und Plattlern ihr Können zeigten. Musikalischer Begleiter war das Quintett der Auerberger Tanzlmusi, das für einen würdigen Empfang der einmarschierenden Gäste aus Bad Feilnbach sorgte.

Fahnenweihe der Jenbachtaler Bad Feilnbach geplant

Eigentlicher Anlass zur Gründung einer Patenschaft war für die Jenbachtaler die Beschaffung einer neuen Vereinsfahne, wie ihr Vorsitzender Gasteiger erklärte. Sie soll bei der Feier zum 140-jährigen Bestehen im nächsten Jahr beim Festgottesdienst – mit geistlichem Segen versehen – feierlich ihrer Bestimmung übergeben werden und ersetzt die Fahne aus dem Jahr 1961, die in die Jahre gekommen ist.

Eine Restaurierung ist nach Feststellung und Gutachten der Fahnenstickerei Jaeschke und Zwislsperger in Engelsberg sehr aufwendig und nahezu unmöglich. Eine Ersatzbeschaffung sei wesentlich günstiger. Wie Gzasteiger, in Bad Feilnbach auch „Schutzä“ genannt, erläuterte, sei es „guada Brauch und Sitt‘“, für die Weihe einer neuen Fahne einen „Göd“ (Paten) und Patenverein zu suchen. Dieser ziert nach dem kirchlichen Segen mit einem Patenbandl die neue Fahne, der in treuer Verbundenheit Miederdirndl, Schalkfrauen, Burschen und Männer in Tracht folgen.

Auerberger Vorstand Hagnberger erfreut über neue Patenschaft

Die Entscheidung einer Patenschaft mit den Auerberger Trachtlern unter dem Leitspruch „Mög’ uns Gottes weises Walten – Heimat, Tracht und Sitt’ erhalten“ fiel geschlossen im Ausschuss der Jenbachtaler. Wie der Vorsitzende der Auerberger, Peter Hagnberger, in seiner Laudatio betonte, gebe es nach dem Wechsel vom Gauverband I zum Oberlandler Gauverband im Jahre 1946 keinen anderen oder weiteren Paten. Umso mehr freue es ihn, seinen Vorstand und die Vereinsmitglieder, eine Patenschaft für den Nachbarn aus dem Unterland zu übernehmen und der Ehre in kameradschaftlicher Verbundenheit entgegenzukommen.

Da im Oberland nicht gebräuchlich, gab es keinen Kniefall über Holzscheite, sondern Quizfragen zur Patenwürdigkeit der Anfragenden aus Bad Feilnbach. Korrekte Antworten gab es zur Laternen-Mass als Lieblingsgetränk der Auerberger, ihrem Gründungsjahr 1910 und ihrer genauen Bezeichnung. Eine Herausforderung hatte sich Vorplattler Florian Hofer für die Aktiven aus Bad Feilnbach ausgedacht. Sie mussten den Gauplattler einschließlich Dirndldrahn, abwechselnd tanzen, platteln und ausdrehen in drei Durchgängen bewältigen.