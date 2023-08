Mairhofer in Aurach: Wirtshaus in vierter Generation

Wirtshaus-Serie

Vor gut 150 Jahren begann die Geschichte des Gasthofs Mairhofer in Aurach. Martin Mairhofer ist Wirt in vierter Generation - und hat als Kind zweier Wirtsleute einiges erlebt.

Aurach - Zur Geschichte seiner Familie fallen Martin Mairhofer zahlreiche Anekdoten ein. „Aber die sind nicht ganz jugendfrei, die kann ich nicht erzählen“, sagt der Wirt lachend. Die Geschichte beginnt vor ungefähr 150 Jahren, als die Familie Mairhofer den „Bartlhof“ übernahm.

Traditionsgasthaus Mairhofer in Aurach: Seit 1874 in Familienbesitz

1874 heiratete Urgroßvater Martin Mairhofer aus dem Salzburger Land die Tochter des Hauses, Maria. Der Hof sowie die Gastwirtschaft bekamen den Namen der Familie. Seit 1881 firmiert das Haus als Gasthof Mairhofer in Aurach. Martin Mairhofer leitet das Lokal nun seit 30 Jahren zusammen mit seiner Frau Katharina.

Anfänglich betrieb die Familie den Hof vor allem landwirtschaftlich, mit Schafen, Milchvieh und Schweinen. Der heutige Wirt hat deshalb zuerst eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Später holte er beim Alpenhof in Osterhofen seine Kochlehre nach. „Mein Vater wollte das überhaupt nicht. Das kannst du bei der Mama auch lernen, hat er gesagt.“ Von seiner Mutter habe der Wirt auch vieles gelernt.

Elisabeth Mairhofer stammte ursprünglich aus einer Bäckerei, das trug sie auch ins Gasthaus mit: Schmalzgebäck und Kuchen durften beim Mairhofer nicht fehlen. Dass der Sohn später das Anwesen übernahm, lag vor allem an seinem Interesse für die Landwirtschaft. „Das lag auch meinem Vater sehr am Herzen“, erinnert sich der Wirt. Halten konnte er den landwirtschaftlichen Betrieb aber nicht.

Gastronomie und Landwirtschaft: Herausforderungen für einen Familienbetrieb

In den vergangenen Jahren wurde ihm die Arbeit zu viel, das Personal fehlte. Für die Mairhofers musste eine Entscheidung her: Entweder Gastronomie oder Landwirtschaft. Schließlich verabschiedete sich Mairhofer von seinem Bauernhof. Wo früher der Stall stand, befindet sich heute der große Saal. Auch das alte Salettl musste für den Biergarten weichen. Am Fußboden im Haus lässt sich der Übergang zwischen Haus und Stall noch erahnen. „Ein bisschen Wehmut ist schon dabei“, findet Mairhofer auch Jahre später noch.

Doch die Wirtschaft und sein Elternhaus in fremde Hände zu geben, kam für den 62-Jährigen nicht in Frage. Zu viele Erinnerungen hingen daran. Früher war die Wirtschaft ein sozialer Treffpunkt. Der Wirt erinnert sich gerne daran zurück, wie in seiner Jugend die Mädchen in der Fischeralm am Fuß des Auracher Köpferls Ferien machten. Dann trafen sich die jungen Leute im Gasthof Mairhofer. „Dann ging´s rund in der Stube“, schmunzelt der Wirt. Aber auch Kartenspieler und der Stammtisch sorgten so manches Mal dafür, dass die Wirtsleute erst spät ins Bett kamen.

„Das Schlimmste war der Ruhetag“

Heute ist die Wirtschaft längst nicht mehr so ein wichtiger Treffpunkt. Zwar gibt es noch immer einen Stammtisch, aber das seien nur noch drei Leute, meint Mairhofer. Trotzdem gebe es noch viele Stammgäste, die regelmäßig zum Essen kommen. Der Wirt lebt mittlerweile mehr vom Tourismus in der Region. Im Herbst nutzen auch viele Vereine den Saal im Gasthaus. Doch das gesellschaftliche Leben findet häufig in den Vereinsheimen statt. „Die Vereinsheime sind der Tod der Wirte“, findet Wirtin Katharina.

Dabei sind die Mairhofers Wirtsleute mit Leidenschaft. Das liegt dem Wirt in den Genen. „Meinem Vater hat das viele Arbeiten nichts ausgemacht, für ihn war die Gaststube das Wohnzimmer“, resümiert der Wirt. „Da war das Schlimmste der Ruhetag“, ergänzt Gattin Katharina.

Einen Privatbereich gab es im alten Wirtshaus kaum. Nur das Schlafzimmer der Eltern war privat. Das Bad teilte sich die Familie auch mit Angestellten, im Wohnzimmer verkehrten zum Teil sogar Hausgäste. Aus heutiger Sicht für das Paar kaum vorstellbar, doch als Kind für den Wirt selbstverständlich. „Ich hatte als Bub schon mein eigenes Zimmer, aber wenn das gebraucht wurde hab ich auch mal wo anders geschlafen“, erinnert sich der 62-Jährige. Im Gegensatz zu früher hat die Familie heute ihren Privatbereich in einer separaten Wohnung abgegrenzt. Gäste werden nur noch in den drei Fremdenzimmern beherbergt.

Zwei Generationen im Betrieb

Die Personalzimmer stehen inzwischen leer, der Familienbetrieb ist bis auf einige Aushilfen auf sich alleine gestellt. In der Küche steht mittlerweile Sohn Martin neben dem Wirt. Auch er hat nach seinem Studium in Wirtschaftsingenieurwesen eine Kochlehre gemacht. Ehefrau Katharina schmeißt den Service. „Einer von uns gehört da einfach hin“, findet sie. Gerade der direkte Kontakt zu den Gästen mache den Beruf aus. Als Wirt brauche man vor allem ein Gespür für die Leute, meint Mairhofer. Das habe ihm sein Vater mitgegeben. Und dass nicht nur er, sondern vielleicht auch irgendwann sein Sohn das Erbe seiner Eltern fortführen kann, macht ihn ganz besonders Stolz.