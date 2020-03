Bad Feilnbacherin kracht in Traktorreifen

Unfall auf der Leitzachtalstraße in Fischbachau: Ein 27-Jähriger hatte beim Abbiegen nicht richtig Obacht gegeben. 10 000 Euro Schaden.

Fischbachau - Nicht richtig aufgepasst hat am Mittwoch ein 27-jähriger Fischbachauer. Wie die Polizei meldet, wollte er gegen 12.45 Uhr mit seinem Traktor von der Leitzachtalstraße in Bereich Dürnbach nach links in Richtung Auerbauer abbiegen. Dabei übersah er den den Hyundai einer 61-Jährigen aus Bad Feilnbach. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den vorderen rechten Reifen des Traktors. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 10 000 Euro; der Traktor blieb unbeschädigt. Verletzt wurde niemand.

