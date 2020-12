Seit Jahren verhandelt Fischbachau mit Bahnvertretern über acht tickende Zeitbomben: An den unbeschrankten Bahnübergänge geschahen mehrfach Unfälle, das Hupen der Züge weckte Anwohner. Nun haben sich beide Seiten grundsätzlich auf Lösungen verständigt.

Fischbachau – Was Fischbachaus Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG) und seine Verwaltung mit DB Netz und BRB über die acht unbeschrankten Bahnübergänge der Gemeinde vereinbart haben, könnte zahlreiche Unfälle vermeiden und genervte Anwohner vom Pfeifen der Züge erlösen: Gemeinde und Bahnvertreter haben sich grundsätzlich auf Sicherungslösungen für alle Bahnübergänge verständigt – von Beschrankung bis Schließung. Endgültig beschlossen ist noch nichts. Doch die jahrelangen Verhandlungen sind einen wichtigen Schritt vorangekommen.

Fischbachau: Einigung für acht unbeschrankte Bahnübergänge

Wie berichtet, ist nur einer der neun Bahnübergänge Fischbachaus beschrankt: der an der Staatsstraße 2077 in Aurach. An den übrigen kam es mehrfach zu Unfällen. Bereits Lohwassers Amtsvorgänger Josef Lechner hatte mit der DB Netz daher Lösungen verhandelt. Weil Züge vor unbeschrankten Übergängen zudem selbst nachts pfeifen müssen, rissen sie Anwohner aus dem Schlaf – besonders seit die BRB die neuen Lint-Modelle einsetzt. Das schuf eine weitere Baustelle.

Die getroffenen Vereinbarungen könnten beide Probleme entschärfen. Für Lohwasser ein wichtiger Schritt: Er habe mit Bahnvertretern gerade in der Woche den Übergang in der Hagnbergstraße besprochen, als dort ein schweren Unfall mit einem Lkw geschah (wir berichteten). „Das zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Endgültig gelöst seien die Probleme damit aber noch nicht. Lohwasser und seine Verwaltung müssen die getroffenen Einigungen nun mit den Eigentümern besprechen. Bevor diese zustimmen, will der Bürgermeister keine Details zu den einzelnen Übergängen nennen. Er verrät aber: Einer der acht Bahnübergänge soll nach derzeitigem Stand beschrankt werden. Bei den übrigen habe er mit den Bahnvertretern entweder einfachere Sicherheitsmaßnahmen vereinbart, zum Beispiel bei Wander- und Waldwegen, oder die Schließung.

Die Zustimmung der Eigentümer ist keine Selbstverständlichkeit: Wollen Bahn und Gemeinde Übergänge schließen, könnten sie Anwohner zu Umwegen zwingen. Einige könnten protestieren.

Stimmen die Eigentümer zu, will die Gemeinde Anfang kommenden Jahres die Öffentlichkeit über Details informieren. Kurz darauf wird der Gemeinderat beraten. Stimmt er zu, kann die DB Netz mit dem Planfeststellungsverfahren beginnen. Wie lange das dauern wird, kann auch Lohwasser nur schwer abschätzen.

Unter den Anwohner findet das Vorgehen bereits erste Unterstützer. Gert Barth aus Hammer sagt, Lohwasser „geht genau den richtigen Weg“. Barth hatte einst die Lautstärke des Signaltons der Züge am nahe gelegenen ungesicherten Übergang nachts um 1.30 Uhr mit über 100 Dezibel gemessen (wir berichteten). Seitdem habe sich trotz Versuchen der BRB nichts merklich verbessert, sagt er.

Eine Lösung für die Bahnübergänge erlöst Barth daher aus einem Dilemma: Er schätzt die Bahn als „das umweltfreundlichste Verkehrsmittel“. Er versteht auch Zugführer, die nachts an Bahnübergängen hupen, an denen niemand steht, weil sie sonst bei Unfällen Probleme bekommen. Und er versteht, wieso die BRB die Probleme nicht sofort abstellen kann. „Man muss den Menschen die Zeit geben, Dinge in Ruhe zu verbessern und ihnen nicht dauernd auf den Pelz rücken.“ Dennoch würde er gerne wieder ruhig schlafen. Züge, die nicht pfeifen müssen, wären für Barth der Idealfall.

Dieser wird aber bestenfalls mittelfristig eintreten, sagt auch Barth. „Das wird sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Da geht es ja auch um Eigentumsverhältnisse.“ Um die BRB auch an die kurzfristigen Lösungsmöglichkeiten zu erinnern, wolle er mit Nachbarn eine Bürgerinitiative gründen. Sie solle alle halbe Jahre nachbohren, was sich getan hat. „Es ist wie bei allem im Leben: Man muss dahinter bleiben.“