Fischbachau: Einigung im Streit um Maierfeldstraße

Von: Christian Masengarb

30 Jahre in Planung: Der Gemeinderat Fischbachau beschloss im Jahr 1992 erstmals eine Ortsabrundungssatzung, die den Ringschluss der Maierfeldstraße vorsieht. © Privat

Anwohnern und Gemeinde haben in der Debatte um den Ringschluss der Maierfeldstraße in Fischbachau einen gemeinsamen Nenner gefunden.

Fischbachau – Ihren Unmut über Gemeinderäte und Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) verdeutlichen die Anwohner der Fischbachauer Maierfeldstraße vor Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in einem offenen Brief: Sie sprechen von einem respektlosen Vorgang, der sie vor vollendete Tatsachen stellt, zerstörtem Vertrauen und Schaden für die Gemeinde. Eine gute Stunde später verlassen die Anwohner den Sitzungssaal beruhigter. Sie haben ihrem Ärger Luft gemacht, die Gemeinderäte ihren Frust über die Anschuldigungen geäußert. Nun wollen alle gemeinsam nach vorne blicken.

Fischbachau: Einigung im Streit um Maierfeldstraße

Die Einigung folgt auf einen kurzen, heftigen Streit. Wie berichtet will die Gemeinde die zwei parallelen Sackgassen der Maierfeldstraße über einen Bogen verbinden. Tut sie das nicht bis 5. Juli, kann der ehemalige Eigentümer das Grundstück zurückkaufen. Nachdem der Gemeinderat im nicht öffentlichen Teil seiner Mai-Sitzung beschloss, den Ringschluss zügig durchzuführen und am 20. Juni die Bagger anrollten – ohne, dass die Anwohner benachrichtigt worden waren –, unterstellten diese dem Rathaus „Aktionismus“, um das Grundstück zu sichern.

Deingruber erklärte nun die Hintergründe: Als Bürgermeister sei er verpflichtet, den Gemeinderat über Fristen zu informieren, die Beschlüsse aushebeln könnten. Dies habe er in der Mai-Sitzung für die Maierfeldstraße getan, weil das Gremium deren bis heute nicht erfolgte Erschließung erstmals im Jahr 1992 beschlossen hatte. 2012 habe es außerdem im Rahmen des Bebauungsplans für das Neubaugebiet den Ringschluss befürwortet und diesen seitdem immer in den Haushalt aufgenommen. Diese eindeutige Willensbekundung könne er nicht ignorieren, indem er die Frist für das Rückkaufrecht verschweigt. Er habe die Gemeinderäte also erinnert, woraufhin diese einstimmig den Abschluss der Arbeiten vor Inkrafttreten der Frist beschlossen. Rechtlich einwandfrei.

Den Vorwurf mangelnder Kommunikation ließ der Bürgermeister nur für den Baubeginn vergangene Woche gelten. Das Bauamt habe zwar mit dem Ingenieurbüro vereinbart, dass dieses die Anwohner informiert. Dies sei aber nicht erfolgt. „Da kann ich mich nur entschuldigen.“ Dass die Gemeinde in den vergangenen 30 Jahren aber immer wieder in Gesprächen mit den gegenüber Ringschluss und Ausbau seit jeher kritischen Anwohnern gemeinsame Lösungen gesucht habe, zeige, dass sie niemandem überrumpeln wolle.

„Lasst uns nach vorn blicken“

Die Gemeinderäte stellten sich fraktionsübergreifend hinter Deingruber. „Es ist alles nach Recht und Ordnung gelaufen“, sagte Michael Gartmaier (CSU). Bernhard Padeller (FaB) meinte, wer behaupte, der Ringschluss komme aus dem Nichts, „hat 30 Jahre lang geschlafen“. Wegereferent Martin Bacher (FWG) betonte, der Ringschluss sei auch wichtig, um ein zusammenhängendes Wassernetz zu schaffen und damit Verkeimungen zu vermeiden. Korbinian Wolf (Grüne) fand es „super, dass die Straße gemacht wird“.

Ein Anwohner-Sprecher stimmte Deingruber grundsätzlich zu. Er bemängelte aber, die Gemeinde habe 2012 mitgeteilt, ein Ingenieurbüro werde den Anwohnern ein Leistungsverzeichnis zuschicken, anhand dessen die Verwaltung mit ihnen den Umfang des Ausbaus besprechen werde. „Wir haben gewartet, dass man das gemeinsam entwickelt.“ Dass die Anwohner nun zürnen, wenn ohne Vorwarnung Bagger anrücken, brauche niemanden wundern.

Damit war der gemeinsame Nenner gefunden. Deingruber und die Gemeinderäte äußerten Verständnis für die Anwohner. „Lasst uns nach vorn blicken“, sagte der Bürgermeister. Der Anwohner-Sprecher stimmte zu: „Dass der Ausbau irgendwann kommt, war klar“, sagte er. „Wir wollen nur, dass man redet.“

Grund zur Einigung haben beide Seiten, da weiter die Erschließung der gesamten Maierfeldstraße ansteht: Die Gemeinde muss gemäß ihrer Satzung 90 Prozent der Kosten auf die Anwohner umlegen. Tut sie das mittels Herstellungsbeitragsbescheiden, muss sie die Straße gemäß Gesetz voll ausbauen, erklärte Geschäftsleiter Johann Neundlinger. Einigt sie sich mit Anwohnern aber auf städtebauliche Verträge, sei auch ein geringerer Ausbau, also etwa ohne Bürgersteig und Lampen, möglich. Das spart beiden Seiten Geld.