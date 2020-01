Bitte bezahlen: Gebührenpflicht am Wanderparkplatz Birkenstein gilt

Die Schonfrist ist vorbei. Ab sofort werden Dauerparker in Birkenstein zur Kasse gebeten. Und das könnte erst der Auftakt zur Gebührenpflicht in Fischbachau sein.

Fischbachau –Die Schonfrist ist vorbei. Ab sofort werden Dauerparker in Birkenstein zur Kasse gebeten. Nach einigen Verzögerungen ist der Ticketautomat am Wanderparkplatz in Betrieb gegangen, teilte Fischbachaus Bürgermeister Josef Lechner (CSU) kürzlich im Gemeinderat mit. Das Gebührenmodell ist mit zwei Tarifstufen einfach gehalten: Bis zwei Stunden ist das Parken kostenfrei, danach wird ein Tagesticket für fünf Euro fällig.

Noch handle es sich um einen Pilotversuch, teilte Lechner mit. In erster Linie werde man beobachten, welche Auswirkungen die Gebührenpflicht auf andere Parkplätze in der näheren Umgebung habe, etwa auf die Stellplätze beim Café Seidl. „Es kann nicht sein, dass jetzt alle bei der Emmi parken“, sagte Lechner mit Blick auf Wirtin Emmi Göttfried, die für die neue Liste im Gemeinderat sitzt. Die Café-Betreiberin berichtete, dass dies leider bereits geschehe. „Viele fahren wieder runter zu mir, weil sie oben nicht zahlen wollen“, sagte Göttfried. „Da müssen wir uns was einfallen lassen.“

Der Bürgermeister versprach, die Situation genau zu analysieren. Ohnehin sei es langfristig denkbar, über eine Bewirtschaftung weiterer Parkplätze im Gemeindegebiet nachzudenken. Auch die von Georg Göttfried (FaB) gewünschte bessere Beschilderung werde noch angebracht, so Lechner. „Wir werden auf alles hinweisen, nur nicht auf die Parkplätze bei der Emmi.“

sg