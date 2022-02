Fischbachau: Gemeinde will Gefahrenstellen im Straßenverkehr entschärfen

Von: Christian Masengarb

Oft angesprochen: Beim Alten Wirt in Hundham treffen viel befahrene Straßen aufeinander, Autos sind zügig unterwegs und Menschen queren die Straße. Dabei wünschen sie sich Hilfe, ergab nun eine Befragung. © Thomas Plettenberg

Nachdem rund 50 Fischbachauer dem Aufruf der Gemeinde gefolgt sind, Gefahrenstellen im Straßenverkehr zu benennen, macht sich diese nun daran, die Schwerpunkte zu bereinigen.

Fischbachau – Nachdem rund 50 Fischbachauer dem Aufruf der Gemeinde gefolgt sind, Gefahrenstellen im Straßenverkehr zu benennen, macht sich diese nun daran, die Schwerpunkte zu bereinigen. Nicht alle Wünsche wird die Verwaltung erfüllen können, sagte Geschäftsleiter Johann Neundlinger nun im Gemeinderat. „Aber wir tun unser Bestes, denn die Verkehrssicherheit liegt uns am Herzen.“ In einigen Fällen wird die Umsetzung wohl Jahre dauern.

Befragung ergab Gefahrenstellen im Straßenverkehr

Die Pläne gehen auf eine Umfrage zurück, die der ehemalige Bürgermeister Johannes Lohwasser gestartet hatte. Im Gemeindeblatt hatte er die Fischbachauer aufgerufen, Stellen zu nennen, an denen sie die Verkehrssicherheit gefährdet sehen. Die Verwaltung hatte die Bürger außerdem direkt angeschrieben. Die größtenteils per E-Mail und Telefon eingegangenen Rückmeldungen ergaben eindeutige Schwerpunkte, sagte Neundlinger nun im Gemeinderat: In erster Linie betreffen sie die Birkensteinstraße, die Leitzachtalstraße sowie in Hundham die Bereiche Marienplatz und Alter Wirt.

An diesen Stellen bemängelten die Bürger laut Neundlinger vor allem, dass Autos innerorts deutlich schneller als 50 Stundenkilometer führen. Besonders gefährlich sei das, weil nicht durchgängige Bürgersteige Fußgänger zum Wechsel der Straßenseite zwingen und Querungshilfen wie Zebrastreifen und Fahrbahnteiler fehlen. Schnelle Autos treffen also auf viele Menschen, die die Straßenseite wechseln wollen, dabei aber wenig Hilfe erfahren.

Lösungen erfordern Zeit: Staatsstraße untersteht Freistaat

Eindeutige Vorgaben, für die Fischbachau meist schnelle Lösungsmöglichkeiten fehlen. Gerade die oft als Gefahrenstelle genannte Leitzachtalstraße untersteht als Staatsstraße dem Freistaat als Bauträger. Die Gemeinde kann nicht einfach Umbauten vornehmen. Sie muss die zuständigen Behörden überzeugen, sie durchzuführen. Bis Veränderungen kommen, könne es Jahre dauern, sagt Neundlinger – schon alleine, weil auch die Straßenbaulastträger die Maßnahmen erst finanzieren müssen. „Wir müssen es auf die To-do-Liste bringen, dabei bleiben und nachfragen.“

Die Gemeinde will laut Neundlinger nun mit dem Leiter der Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt und dem Verkehrssachbearbeiter der Polizei die angesprochenen Stellen im Ort besichtigen. „Dann schauen wir, was machbar ist.“ Die ausgehandelten Optionen wird der Gemeinderat behandeln und bei Bedarf anpassen.

Michael Gartmaier (CSU) regte an, die wichtigsten Gefahrenstellen mit dem Infrastrukturausschuss in Augenschein zu nehmen, um Vorstellungen der Gemeinde zu konkretisieren.

Einige Verbesserungen kann die Gemeinde derweil selbst vornehmen: An manchen gemeindeeigenen Straßen haben Anwohner etwa Tempo-30-Zonen gefordert. Die dafür nötigen Schilder sind leicht finanzierbar und die Gemeinde darf sie selbst aufstellen. Wo es Wegereferenten und Gemeinderat für sinnvoll halten, könnten erste Maßnahmen schneller umgesetzt werden als an der Leitzachtalstraße.