Fischbachau: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen - Polizei sucht zeugen

Die Heckscheibe am Wagen eines 64-jährigen Fischbachauers ist offenbar mit einem Stein eingeschlagen worden, während dieser am Landgasthof Alte Bergmühle in Birkenstein stand

Fischbachau - Die Heckscheibe am Wagen eines 64-jährigen Fischbachauers ist am Donnerstag oder Freitag vergangener Woche offenbar mit einem Stein eingeschlagen worden, während dieser am Landgasthof Alte Bergmühle in Birkenstein geparkt stand. Laut Polizei hatte der Mann seinen grauen Kia am Donnerstag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er am Freitag gegen 11 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen worden war. Im Fußraum fand er einen mittelgroßen Stein. Die Beamten vermuten, dass der Täter mit diesem die Heckscheibe eingeworfen hatte.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, soll unter 08025/2990.