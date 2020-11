Fischbachau: Hof im Außenbereich soll Haus mit Hackschnitzelheizung bauen dürfen

Der Gemeinderat Fischbachau hat knapp den Präzedenzfall beschlossen, vor dem er zuletzt noch zurückgeschreckt war: Ein Hof im Außenbereich soll ein Wohngebäude errichten dürfen.

Fischbachau – Der Gemeinderat Fischbachau hat in seiner jüngsten Sitzung knapp beschlossen, wovor er zuletzt noch zurückgeschreckt war: Er wird eine Einbeziehungssatzung für eine Pensionsviehhaltung im Ortsteil Ried aufstellen, damit die dort lebende Familie ein Wohngebäude mit Hackschnitzelheizung errichten kann. Die Abstimmung – zehn Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen – zeigt die knappe Debatte.

Fischbachau: Hof in Ried soll Haus mit Hackschnitzelheizung bauen dürfen

Das Thema hatte den Gemeinderat bereits in seiner vorangegangenen Sitzung beschäftigt. Damals hatten die Mitglieder die Entscheidung vertagt, weil sie beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) die landwirtschaftliche Privilegierung des Hofes erreichen wollten. Im Außenbereich liegend, hätten die Familie auch bei einer Privilegierung bauen dürfen. Weil Ämter in anderen Landkreisen diese nach Ansicht einiger Gemeinderäte in diesem Fall vergeben hätten, sich das AELF Holzkirchen aber weigerte, wollten sie mit diesem sprechen, bevor sie mit einer Einbeziehungssatzung einen Präzedenzfall schaffen. Viele Höfe in ähnlichen Lagen könnten, so die Befürchtung, ebenfalls die Einbeziehung fordern. Ein Risiko, das die Gemeinderäte nicht unnötig eingehen wollten.

In der jüngsten Sitzung berichtete Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG) nun: „Das AELF hat klar dargelegt, das die Privilegierung nicht geht.“ Der Hof hat zu wenig Tiere für seine Größe, eine generationsübergreifende Mitarbeit ist nicht erkennbar. Die Folge: „Es geht nur über die Bauleitplanung.“ Aus seiner Sicht aber ein gut vorstellbarer Weg. Wohnraum für Einheimische, Erhalt eines landwirtschaftlichen Betriebs – „es gibt städtebauliche Gründe, die dafür sprechen.“

Die Gemeinderäte mussten entscheiden: Präzedenzfall schaffen oder riskieren, einen bäuerlichen Betrieb zu verlieren? Wie berichtet, will die junge Generation den Hof weiterführen – sicher ist das aber nur, wenn sie dafür ein eigenes Haus bauen darf. Muss sie mit den Eltern unter einem Dach bleiben, könnte der Hof wegfallen.

Unterstützung erhielten die Antragssteller von Josef Obermaier (CSU). 15 Hektar Forst und 15 Hektar Landwirtschaft seien nur mithilfe der jungen Generation bewältigbar. „Das geht nicht, wenn sie in einer anderen Gemeinde wohnen. Sie müssen vor Ort sein.“

Korbinian Wolf (Grüne) betonte, die Hackschnitzelheizung sei bereits genehmigt – in gleicher Größe mit dem geplanten Haus inklusive Heizung. Eine Einbeziehungssatzung schaffe also neuen Wohnraum bei wenig Flächenversiegelung – für Wolf eine gute Idee. „Wohnraum können wir immer brauchen.“

Bedenken blieben unter anderem bei Bernhard Kafl (FWG). Er fand, das bestehende Haus reiche für drei Generationen. Thomas Kantenseder (FaB) fürchtete weiter den Präzedenzfall: Wird ein Haus nicht genehmigt, könnten Höfe eine Hackschnitzelheizung planen und anschließend mit dem Argument der ähnlichen Flächenversiegelung das Haus durchsetzen. „Sehr gewagt“, fand er das. „Wenn wir das beschließen, weiß ich schon fünf Leute, die hocken morgen im Rathaus.“ Eva Köhler (Grüne) entgegnete, die Gemeinde könne immer im Einzelfall entscheiden. Einen Präzedenzfall fürchte sie nicht. Das bekräftigte auch Lohwasser.

Am Ende stimmte die Mehrheit der Gemeinderäte nach Fraktionen bunt gemischt knapp für den Erlass der Einbeziehungssatzung. Die Verwaltung wird nun mit der Planung beginnen.