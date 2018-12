Das ist die neue „Postfrau“ von Aurach

Für die Menschen in Aurach war das im Sommer keine gute Nachricht: Die Rothemunds gegen ihr Geschäft mit Poststelle auf. Jetzt hat die Nachfolgerin ihren Laden aufgemacht.

Aurach – Es war keine schöne Nachricht für die Bürger im Fischbachauer Ortsteil Aurach, als im Juni klar geworden war, dass die Familie Rothemund die Postfiliale in ihrem Geschäft aufgibt (wir berichteten). Doch letztlich hat sich alles zum Guten gewendet. Iris Zwicklbauer hat die Lücke gefüllt. Im selben Laden gegenüber dem Edeka-Markt hat sie ihr Geschäft „Guad und schee“ eröffnet – mit Post und Lotto/Toto-Service, Kiosk, Bistro, einer Annahmestelle für eine Reinigung und einer kleinen Auswahl von Geschenken unter einem Dach.

Zwicklbauer ist mehr oder weniger zufällig zu dem Laden bekommen. Sie ist Musiklehrerin und betreibt eine private Musikschule. Als sie mitbekommen hat, dass die Rothemunds aufhören – sie wohnt nur ein kleines Stück von dem Geschäft entfernt – hat sie gesagt: „Wenn ihr niemanden findet, dann mache ich das.“ Es war eher als Spaß gemeint, erzählt sie lachend. Aber dann kam es tatsächlich so. Mit der Deutschen Post hat sie verhandelt und Konditionen gefunden, mit denen beide leben können. Das Geschäft hat sie komplett umgebaut. Nun läuft der Betrieb seit vier Wochen, und Zwicklbauer ist sehr zufrieden.

In Tegernsee läuft‘s bezüglich der Post nicht so rund

An sechs Tagen der Woche hat sie geöffnet: täglich ab 7 Uhr, montags, mittwochs und donnerstags bis 12 Uhr, dienstags, freitags und am Samstag bis 13 Uhr sowie am Mittwoch zusätzlich von 15 bis 19 Uhr.

Ihr Angebot ist gefragt – auch das, was nicht mit der Post zu tun hat. Was bei den Kunden besonders gut ankommt, seien die Naturland-Backwaren von Fritz Zanger aus Schliersee, erzählt sie. Dass sie ihre Waren nicht von irgendwoher bezieht, darauf legt sie großen Wert. „Ich möchte, dass die Produkte im Geschäft aus der Region kommen.“ So gibt es beispielsweise Töpfereiwaren von Marlies Leitner aus Fischbachau und Gedrechseltes von Rudolf Sailer aus Siegsdorf. Auch der Kunstkreis Fischbachau stellt bei Zwicklbauer aus, und die Wurst auf den Sandwiches kommt von der Metzgerei Storr aus Marbach. Zwicklbauer fühlt sich wohl in ihrer neuen Rolle. Nur vor dem Weihnachtsansturm ist ihr noch ein bisschen bange. Die Musikschüler am Nachmittag sind dann vielleicht eine ganz gute Entspannung.