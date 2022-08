Kein heftiger Crash, trotzdem Totalschaden an teurem Oldtimer

Ein solcher Triumph wurde am Sonntag in Fischbachau beschädigt (Symbolbild). © Dominik Bartl

Was für ein Ärger für einen 70-jährigen Fischbachauer. Bei einem Unfall wurde sein wertvoller Oldtimer schwer beschädigt.

Ein hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntag (21. August) an der Einfahrt zum Cafe Winklstüberl in Fischbachau. Dabei prallten zwei Pkw aufeinander, wobei einer davon ein wertvoller, mehr als 55 Jahre alter, Oldtimer war.

Wie die Polizei meldet, bog ein 58-jähriger Miesbacher gegen 12.45 Uhr mit seinem Mazda von der Staatstraße aus Hundham kommend nach links auf den Parkplatz des Café Winklstüberl ab. Dabei sah er den Triumph-Oldtimer eines 70-Jährigen aus Fischbachau, der die Staatstraße geradeaus entlangfuhr. Anscheinend war der Oldtimer von einem vorausfahrenden Fahrzeug verdeckt, das ebenfalls auf den Parkplatz des Cafes einfuhr.

Da der Fahrer des Oldtimers eigenen Angaben zufolge nur mit etwa 40km/h fuhr, endete der Aufprall auf den abbiegenden Mazda, der am hinteren rechten Heck getroffen wurde, zwar Glück ohne Verletzungen, der entstandene Schaden an den Fahrzeugen ist dafür aber umso erheblicher. Bei dem recht seltenen Triumph Oldtimer TR4A wurde Polizeiangaben zufolge der gesamte Fahrzeugrahmen verschoben, weshalb von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 38 000 Euro ausgegangen werden muss. Erst vor zwei Monaten war ein Wertgutachten zu dem Oldtimer erstellt worden.

Am Mazda wurde Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro verursacht. Es kann auch hier von wirtschaftlichem Totalschaden ausgegangen werden.