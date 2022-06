Fischbachau legt Millionen Euro für teure Pflichtausgaben zurück

Von: Christian Masengarb

Wertvolle Geldquelle: 3,5 Millionen Euro hat Fischbachau heuer für den Verkauf der Wolfseehalle im Haushalt eingeplant – falls die Halle verkauft wird. Die Einnahmen will die Gemeinde für künftige Aufgaben sparen. © Thomas Plettenberg

Fischbachau wird heuer für Millionen Euro Kredite tilgen und die Rücklage ansparen. Das Geld wird die Gemeinde in den kommenden Jahren brauchen.

Fischbachau – Kämmerin Veronika Rauscher hat auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Fischbachau einen Haushalt für das Jahr 2022 vorgestellt, der den Rekordetat 2020 um nur 1500 Euro unterbietet, aber dennoch Pflichtaufgaben auf die kommenden Jahre verschiebt. Vergessen hat Rauscher die Aufgaben freilich nicht: Zur Vorbereitung will die Gemeinde heuer in Millionenhöhe Kredite tilgen und Rücklagen bilden – der Haushalt 2022 ist ein Schwunghol-Haushalt. Ein „solides“ Zahlenwerk, nannte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) den Etat. Luftschlösser lasse die Finanzlage aber weiter nicht zu.

Fischbachau: Millionen für Kredittilgung und Rücklage

Die Ausgangslage des neuen Haushalts verdeutlicht der Wolfseehallen-Verkauf, für den Fischbachau heuer 3,4 Millionen Euro Einnahmen eingeplant hat. Der Verkauf ist weder beschlossen noch sind konkrete Interessenten bekannt. Deingruber spricht von einem „Merkposten“: Weil der Verkauf heuer durchaus passieren könnte, muss die Gemeinde ihn in ihrer Planung abbilden.

Eingeplant hatte die Gemeinde den Wolfseehallen-Verkauf aber auch im vergangenen Haushalt, damals noch mit 8,5 Millionen Euro Einnahmen. Das Vorhaben verzögerte sich, die Gelder blieben aus. Das wiederum trug dazu bei, dass Fischbachau die Entschuldungsziele des vergangenen Jahres verfehlte. Obwohl die Gemeinde fast die Hälfte ihrer Kredite abbauen wollte, ist sie mit rund 13,7 Millionen Euro heuer etwa genauso verschuldet wie damals. Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt weiter fast das Vierfache des bayernweiten Durchschnitts für Kommunen vergleichbarer Größe.

Das soll sich ändern: Im kommenden Jahr will die Gemeinde die für 2021 geplante Tilgung nachholen und keine neuen Schulden aufnehmen. Auch für 2023 und 2024 hat Rauscher keine zusätzlichen Kredite eingeplant. Klappt das, sinkt der Fischbachauer Pro-Kopf-Schuldenstand bis zum Ende dieses Plans fast auf den Bayernschnitt. Die erste gute Nachricht des Haushalts.

Die zweite: Rauscher will heuer rund 5,5 Millionen Euro sparen; die allgemeine Rücklage soll dadurch auf rund 6,5 Millionen Euro anwachsen. Klappt auch das, hätte die Gemeinde ihr Vermögen innerhalb von zwölf Monaten um fast zwölf Millionen Euro gesteigert. Entsprechend war es vor allem der Vermögenshaushalt, der den Etat 2022 aufgebläht hat.

Fischbachau legt Geld für teure Pflichtausgaben zurück

Die schlechte Nachricht: Das alles sei kein Grund für Übermut, betonte Rauscher. Fischbachau brauche das Geld für eben jene Projekte, die der Ort heuer noch zurückstellt. Deren Umsetzung werde die Rücklage bis ins Jahr 2025 wieder auf den derzeitigen Stand um eine Million Euro zusammenschmelzen. Deingruber sagte, die Zahlen „sehen gut aus, aber wir müssen uns auf das Nötigste beschränken“.

Ein Blick in die Ausgaben offenbart Genaueres: Die Sanierung der Mittelschule, die Erschließung des Wolfsee-Baugebiets sowie Maßnahmen an Kanalisation und Wasserversorgung für insgesamt rund fünf Millionen Euro hat Fischbachau heuer eingeplant. Für den Neubau des Fischbachauer Feuerwehrhauses etwa hat die Gemeinde aber nur 50 000 Euro Planungskosten veranschlagt. 2,2 Millionen Euro für den Neubau hat sie auf 2023 und 2024 verteilt. Da der Gemeinderat noch die Gestaltung beschließen muss, bleibt der Wert eine Schätzung und könnte weiter steigen. Auch beim Hochwasserschutz listet der Haushalt heuer nur Geld für Maßnahmen in Hundham auf. Für die restlichen Gebiete preist er ebenfalls nur die Planung ein und schiebt die Ausführung auf die kommenden Jahre.

Damit bildet der Haushalt auch die nach dem Rücktritt des ehemaligen Bürgermeisters Johannes Lohwasser zwischenzeitlich entstandene Führungskrise im Fischbachauer Rathaus ab. Lohwasser-Nachfolger Deingruber ist erst zweieinhalb Monate im Amt, will demnächst mit den Gemeinderäten entscheiden, welche der noch nicht verplanten Aufgaben Fischbachau zuerst angeht. Der diesjährige Haushalt soll ihnen die Grundlage liefern, um dabei aus den Vollen zu schöpfen. Die Gemeinderäte stimmten dem Etat einstimmig und ohne Debatte zu.

Der Haushalt in Zahlen

Gesamtvolumen: 34,2 Mio. Euro.

Verwaltungshaushalt: 12,5 Mio. Euro. Größte Einnahmen: Einkommens- und Umsatzsteuer: 3,8 Mio. Euro; Verwaltungs- und Betriebseinnahmen: 2,4 Mio. Euro; Grund- & Gewerbesteuer: 2 Mio. Euro; Schlüsselzuweisungen: 1,9 Mio. Euro. Größte Ausgaben: Verwaltungs- und Betriebsaufwand: 3,4 Mio. Euro; Kreisumlage: 3,2 Mio. Euro; Personal: 3,1 Mio. Euro, Zuschüsse an Kindergärten, Großtagespflege, Vereine und Verbände: 1,5 Mio. Euro.

Vermögenshaushalt: 21,7 Mio. Euro. Größte Einnahmen: Grundstücksverkäufe 10 Mio. Euro; Beiträge für Straßenerschließung, Wasser/Kanal und sonstige Entgelte: 3,5 Mio. Euro; Veräußerungen baulicher Anlagen: 3,4 Mio. Euro. Größte Ausgaben: Sondertilgungen für Kredite: 5,8 Mio. Euro; sonstige Baumaßnahmen: 3,6 Mio. Euro, Erschließung Baugebiet Wolfsee: 2,5 Mio. Euro.