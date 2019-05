„Powerfrauen“ gründen Verein: „Auch Burschen sind willkommen“

Powerfrauen im Landkreis zusammenbringen und so neue Potenziale wecken: Das will Sabrina Stadler mit ihrem neuen Verein Mountain Minds erreichen. Aber auch Burschen sind willkommen.

Fischbachau/Miesbach – Powerfrauen im Landkreis zusammenbringen und so neue Potenziale wecken: Das war das Ziel des ersten „Female Mountain Power Summit“, den Sabrina Stadler (28) aus Fischbachau im vergangenen Sommer im Waitzinger Keller in Miesbach organisiert hat. Jetzt hat sie die nächste Ausbaustufe gezündet: Gemeinsam mit sechs Mitstreiterinnen hat die Projekt- und Eventmanagerin den Verein „Mountain Minds“ gegründet. Was es damit auf sich hat und ob auch weiter nur Frauen mitmachen dürfen, verrät Stadler im Interview.

Frau Stadler, der Vorstand Ihres neuen Vereins ist komplett in weiblicher Hand. Ist Mountain Minds etwa eine Art moderner Frauenbund?

Sabrina Stadler: (lacht) Keineswegs. Bei uns sind natürlich auch Burschen herzlich willkommen. Die starke Frauenquote resultiert vielmehr aus der Tatsache, dass der Verein aus dem Female Mountain Power Summit heraus entstanden ist. Unsere gesamte Kommunikation läuft aber mit Sternchen – also gendergerecht. Überhaupt waren meine Ideen nie feministisch getrieben.

Lesen Sie auch: So schaffen junge Frauen den Sprung in die Selbstständigkeit

Sondern?

Sabrina Stadler: Mir ist es wichtig, lösungsorientiert zu arbeiten und Leute zusammenzubringen, die sich gegenseitig unterstützen, neue Wege zu gehen. Wir kommen viel weiter, wenn wir mit- statt nebeneinander gehen. Alle Aktivitäten des Vereins sind übrigens ohne Gewinnabsicht. Überschüsse fließen direkt in die Projekte zurück.

Und der Female Mountain Power Summit?

Sabrina Stadler: Den wird es natürlich auch weiterhin geben. Am 24. und 25. Mai startet die Neuauflage, wieder im Waitzinger Keller in Miesbach.

Lesen Sie auch: Nach Flohmarkt-Absage: So entspannt reagieren die jungen Veranstalter

Die richtet sich aber wieder nur an Mädels, wenn man den Namen ernst nimmt.

Sabrina Stadler: (lacht) In diesem Fall muss man das nicht. Tatsächlich sind Burschen genauso angesprochen. Wir haben nur den Namen so gelassen, weil er sich mittlerweile zu einer gewissen Markenbekanntheit gebracht hat. Die wollen wir jetzt nutzen.

Vorverkauf läuft

Karten für den 2. Female Power Summit am 24./25. Mai (49 Euro) gibt es vorab beim Waitzinger Keller, 08025/70000, bei Eventim und Münchenticket sowie per E-Mail an info@mountain-minds.de. Auch eine Tageskasse wird es geben.