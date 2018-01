Rakete trifft Mädchen (6) im Gesicht

Schlimmer Jahresauftakt für eine Familie aus Baden-Württemberg: Die Sechsjährige Tochter wurde in Fischbachau von einer Rakete getroffen.

Nicht so gut fängt das Jahr für eine junge Familie aus Baden-Württemberg an, die den Jahreswechsel in Fischbachau verbracht hat. Beim Schauen und Schießen der Silvester-Raketen wurde die sechsjährige Tochter von einem Raketen-Irrläufer im Gesicht getroffen.

Die explodierende Rakete verursachte mittelschwere Verletzungen und Verbrennungen im Gesicht des Mädchens. Das Kind kam in Begleitung seiner Eltern in eine Münchner Kinderklinik zur Behandlung.

