Fischbachau/Schliersee: Gleich drei Alkohol-/Drogensünder ertappt

Teilen

Gleich mehrere Alkoholsünder ertappte die Polizei in der Nacht zum Samstag © Tim Brakemeier/dpa

Mehrfach „fündig“ wurde in der Nacht zum Samstag die Miesbacher Polizei. Gleich drei Alkohol-/Drogensünder zog sie aus dem Verkehr.

In der Nacht zum Samstag führten Beamte der Polizeiinspektion Miesbach zahlreiche Verkehrskontrollen im Dienstbereich durch - und sie wurden fündig. Gegen 21.30 Uhr wurde ein 69-jähriger Mann in seinem BMW X3 in der Neuwiesstraße in Fischbachau einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von etwa 1,1 Promille festgestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gegen 0.30 Uhr wurde in der Alpenstraße, ebenfalls Fischbachau, ein 20-Jähriger in seinem 3er BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Mann fest. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und bekommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Um 3.20 Uhr hielten die Beamten einen 23-jährigen Grafinger in der Seestraße in Schliersee mit seinem VW Bus an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Zudem wurde auch bei ihm der Einfluss von Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutuntersuchung wird letztendlich Aufschluss darüber bringen, ob ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird.