Fischbachau: Schwarzenberg-Trail kommt frühestens 2023

Von: Christian Masengarb

Mountainbikes gehören auf den Almen und in den Bergen mittlerweile zum gewohnten Bild. Konflikte mit Wanderern sind programmiert. Die ATS möchte deshalb gezielt Trails ausweisen. © Thomas plettenberg

Der geplante Mountainbike-Trail am Schwarzenberg ist seit Dezember kaum vorangekommen. Die ATS sucht weiter das Gespräch mit Grundeigentümern. Heuer wird die Strecke nicht mehr fertig.

Fischbachau – Die nach dem Rücktritt des ehemaligen Bürgermeisters Johannes Lohwasser im Fischbachauer Rathaus eingetretene Personalknappheit hat auch die Eröffnung des von Gemeinde und Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) geplanten Mountainbiketrails am Schwarzenberg verzögert. Wie ATS-Geschäftsleiter Thorsten Schär auf Nachfrage mitteilt, konnte Trail-Projektleiter Tim Coldewey wegen der Schwierigkeiten das ursprünglich im Frühjahr geplante zweite Gespräch mit den rund 35 Grundeigentümern, über deren Boden der Trail verlaufen soll, noch nicht anberaumen. Verglichen mit dem Stand vom Dezember 2021 ist das Projekt kaum vorangekommen: Schon damals suchte die ATS das Gespräch mit den Grundeigentümern.

Damit dürften sich letzte Hoffnungen auf eine Eröffnung des Trails in diesem Jahr zerschlagen haben. Die Strecke werde erst 2023 ausgeschildert, glaubt auch Schär. Heuer fahren Radler also weiter ungelenkt über alle alle Wege, die daraus entstehenden Konflikte mit Wanderern eingeschlossen.

Wie berichtet, will die ATS die Streitigkeiten mindern, indem sie je Landkreis-Kommune ein bis zwei ohnehin stark von Mountainbikern genutzte Strecken als Trails ausschildert. Konzentrieren sich die Radler auf einigen Wegen, verringere das auf allen anderen die Konflikte mit Fußgängern, so die Hoffnung. Entspannung durch Lenkung. In Fischbachau hat die ATS die Strecke vom Schwarzenberg-Gipfel Richtung Tregler Alm und Bad Feilnbach ins Auge gefasst.

Der Gemeinderat hat sich im Dezember 2021 für die Einrichtung des Trails ausgesprochen, der ATS aber eine Bedingung gestellt: Sie muss alle Grundeigentümer an Bord holen. Nicht leicht, denn zu einem ersten Gesprächstermin im Oktober 2021, also vor der Gemeinderats-Zustimmung, war nur jeder Dritte Eigentümer erschienen. Zwar stimmten alle Anwesenden dem Trail zu, doch die ATS braucht für dessen Umsetzung den zweiten Termin mit allen Beteiligten.

Wann das zweite Treffen stattfinden soll, ist noch nicht geklärt. Da das Fischbachauer Rathaus wieder voll besetzt ist, rechnet Schär mit einem baldigen Termin. Stimmen alle Grundbesitzer zu, könnte die Beschilderung – bekanntlich plant die ATS am Weg selbst höchstens Ausbesserungen – zügig erfolgen. Aber eben nicht zügig genug für diesen Sommer.