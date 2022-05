Fischbachau sichert Streusalz-Versorgung - Lieferengpässe befürchtet

Von: Christian Masengarb

Teilen

Hat sich vorbereitet: Weil er in den vergangenen Jahren bei Versorgungsengpässen teils teures Salz kaufen musste, hat Bauhof-Leiter Werner Zehetmeier einen Sicherungsvertrag vorgeschlagen. Der Gemeinderat stimmte zu. © TP

Weil Fischbachaus Bauhof-Leiter Werner Zehetmeier für den Winter Lieferengpässe bei Streusalz befürchtet, hat die Gemeinde einen Sicherungsvertrag abgeschlossen. Damit spart sie sogar Geld.

Fischbachau – Um Lieferengpässe im kommenden Winter zu vermeiden, hat der Gemeinderat Fischbachau auf Anregung von Bauhofleiter Werner Zehetmeier einstimmig beschlossen, eine Reserve von 300 Tonnen Streusalz anzulegen. Die Menge entspricht dem erwarteten Verbrauch des gesamten Winters.

Mehr aus Fischbachau: Fischbachauer Gemeinderat stimmt für Schaustollen Deisenried

Fischbachau sichert Streusalz-Versorgung - Lieferengpässe befürchtet

Bereits in den vergangenen Jahren, als die Gemeinde das Salz nach Bedarf eingekauft hat, habe er mit Lieferengpässen gekämpft, sagte Zehetmeier. Einmal habe er über ein österreichisches Unternehmen russisches Salz gekauft, das per Schiff über die Donau geliefert worden sei, berichtete er. „Das war entsprechend teuer, aber immerhin hatten wir Salz.“ Wegen derzeitiger Versorgungsengpässe fürchte er, dass sich die Lage im Winter 2022/2023 eher verschlimmere.

Da das bauhofeigene Silo nur 75 Tonnen Salz fasst, wird Fischbachau das Streugut über das Unternehmen Südwestdeutsche Salzwerke aus Heilbronn erwerben, dort lagern und bei Bedarf in die Gemeinde liefern lassen. „Das hat den Charme, dass es uns die Versorgung sichert und sogar Geld spart“, sagte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU). Eine Tonne Streusalz koste derzeit 89 Euro. Mit dem Vertrag zahle die Gemeinde 85 Euro plus zwei Euro Lagergebühr – also 87 Euro und damit zwei Euro weniger als auf dem freien Markt bei gleichzeitiger Versorgungssicherheit.

Der Vertrag läuft zunächst für eine Testphase von einem Jahr. „Ausprobieren, dann schauen“, erklärte Zehetmeier. „Wenn es sich bewährt, behalten wir es bei.“ Der Bauhofleiter sagte außerdem, er sei sicher, das Salz reiche auch für einen harten Winter. In den vergangenen Jahren sei der Verbrauch immer recht konstant geblieben. Weil seine Fahrzeuge ohnehin an allen kalten Tagen streuen müssen, würde selbst starker Schneefall nicht den Bedarf an Salz weiter nach oben treiben.

Lesen Sie auch: Fischbachau: Gemeinderat Heinrich Isenmann mit 57 Jahren gestorben - „Sein Beruf war seine Berufung“