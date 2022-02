Fischbachau: Stefan Deingruber (CSU) über seine Kandidatur als Bürgermeister

Von: Christian Masengarb

Der Kandidat: Stefan Deingruber bringt Erfahrungen aus Verwaltung und Politik mit. Nun bewirbt er sich um das Fischbachauer Bürgermeisteramt. © Thomas Plettenberg

Stefan Deingruber will für die CSU neuer Bürgermeister von Fischbachau werden. Im Interview erklärt er, was er im Amt vor hat und wieso er sich für einen geeigneten Kandidaten hält.

Fischbachau – Weil Stefan Deingruber bei der Fischbachauer Bürgermeisterwahl am 13. März als einziger Kandidat antritt, stehen die Chancen gut, dass er danach ins Rathaus einziehen wird. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt der 55-jährige, derzeitige Bauamtsleiter am Landratsamt, der in Fischbachau aufgewachsen ist, wieso er für das Amt antritt, wie genau er die Lokalpolitik über die Jahre verfolgt hat und welche Projekte ihm besonders wichtig sind.

Herr Deingruber, hätten Sie nach Ihrer Niederlage bei der Fischbachauer Bürgermeisterwahl im Jahr 2000 je gedacht, noch einmal für das Amt zu kandidieren?

Interessiert und bewegt hat mich die Aufgabe immer schon. Ich bin 1994 mit 27 Jahren zum ersten Mal gefragt worden, ob ich in Fischbachau als Bürgermeister kandidieren will – von den FWG. Damals habe ich es mir nicht zugetraut. Sechs Jahre später habe ich gegen den Amtsinhaber mit 40 Prozent ein Ergebnis erzielt, mit dem ich mich nicht verstecken muss. Danach habe ich die Berufsplanung anders gelegt und nie und nimmer daran gedacht, dass ich noch einmal als Bürgermeister in Fischbachau kandidiere.

Jetzt treten Sie doch an. Wie kam es dazu?

Als sich herumgesprochen hat, dass meine Familie und ich zurück nach Fischbachau ziehen, haben mich einige Leute gebeten, über eine Kandidatur ernsthaft nachzudenken. Wir haben das ausgiebig in der Familie diskutiert: Fischbachau liegt mir am Herzen. Wäre ich nicht angetreten, hätte es keinen Kandidaten gegeben. Da ich gute Voraussetzungen für das Amt mitbringe – Verwaltungserfahrung, politische Erfahrung sowie Erfahrung mit Personal- und Budgetverantwortung –, war es mir ein Bedürfnis, etwas für meine Heimatgemeinde zu tun. Mit dem Geschäfts- sowie dem Bauamtsleiter sind zwei Schlüsselpositionen neu zu besetzen; und käme jetzt ein Bürgermeister ohne Verwaltungserfahrung, wäre das eine harte Nummer. Also habe ich mich entschieden anzutreten.

Sie sprechen es an: Sie haben einige Jahre nicht in Fischbachau gelebt. Kennen Sie die Lokalpolitik?

Ich war immer in Fischbachau verwurzelt. Ich habe dort Freunde, gehe regelmäßig zum Stammtisch, meine Eltern und mein Bruder leben im Ort. Außerdem habe ich für das Landratsamt Projekte in Fischbachau bearbeitet. Ich kenne also die Baustellen, muss mich aber natürlich auch einarbeiten.

Einige Aufgaben drängen auf die Agenda: Die Feuerwehr Fischbachau braucht beispielsweise dringend eine neue Unterkunft. Kennen Sie diese Projekte gut genug, um sie schnell voranzutreiben?

Ich denke, ja. Zumal ich diese Dinge nicht alleine entscheide: Für das Feuerwehrhaus haben die Gemeinderäte mit Kreisbrandrat und Kommandant einen Arbeitskreis gebildet, um eine Lösung vorzubereiten, die der gesamte Gemeinderat entscheidet. Das muss man schnellstmöglich tun, es ist aber nicht ganz einfach. Im derzeitigen Haus gibt es eine Wohnung, in der noch jemand wohnt. Es sind also viele Dinge, die man angehen muss. Das ist mir bewusst und bekannt, und das werde ich tun.

Sie hatten bei Ihrer Nominierung den Hochwasserschutz angesprochen. Ihr wichtigstes Projekt?

Mir ist der Hochwasserschutz sehr wichtig. Die Umweltkatastrophen haben gezeigt, dass wir das Thema angehen müssen – neben vielen anderen Projekten: Wolfsee, Wolfseehalle, Heißenbrücke, Leonhardikappelle, Brücke in Trach. Außerdem will ich einige neue Ideen umsetzen, die ich aber erst dem Gemeinderat vorstelle, bevor ich sie öffentlich mache.

So viel zum Fachlichen. Können Sie garantieren, dass es zwischen Ihnen und Verwaltung sowie Gemeinderat auch persönlich passt?

Ich kenne viele Gemeindemitarbeiter von früher. Bauamtsleiter Werner Wagner und ich haben lange direkt nebeneinander gewohnt. Mit den neuen Mitarbeitern habe ich keine Berührungsängste. Ich trage im Landratsamt Personalverantwortung für 20 Angestellte. Das habe ich ganz gut hinbekommen, und das werde ich in Fischbachau auch schaffen.

Sie sind 2015 aus der CSU ausgetreten, treten aber jetzt wieder für die CSU an. Wie kommt’s?

Wenn ich noch im Fischbachauer Ortsverband gewesen wäre, hätte ich diesen Schritt nie gemacht. Ich habe ein super Verhältnis zu den Leuten und identifiziere mich mit dem Grundgedanken. Von daher war es naheliegend, wieder für die Partei anzutreten, deren Fahne ich schon einmal getragen habe. In der Gemeinde spielt die Partei aber ohnehin kaum eine Rolle. Es geht um unser Leitzachtal, unser Fischbachau. Da sollten wir alle das gleiche Ziel haben. Im Gemeinderat ist mir ein gutes Miteinander über alle Fraktionen wichtig. Das Gremium ist jetzt in der Not zusammengewachsen. Diesen Teamgeist will ich aufgreifen und weiterführen.

Wahlveranstaltungen

Wer Stefan Deingruber kennenlernen will, kann dies am Mittwoch, 2. März, ab 19 Uhr bei einem digitalen Meeting über Webex tun. Anmeldung unter badto elz-wolfratshausen-miesbach @csu-bayern.de. Im Klostersaal Fischbachau stellt sich der CSU-Bürgermeisterkandidat am Freitag, 4. März, ab 19 Uhr persönlich vor. Eine Anmeldung ist hier nicht nötig. Wer es zu keinem der Termine schafft, kann Deingruber ab Montag, 21. Februar, unter gar tenzaun2022@web.de zu einem persönlichen Gespräch am Gartenzaun bei sich zu Hause einladen.