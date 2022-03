Fischbachau: Stefan Deingruber (CSU) übernimmt Bürgermeister-Amt

Von: Christian Masengarb

Erster Tag im neuen Büro: Fischbachaus neuer Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) ist am Dienstag in sein Amt gestartet. Am ersten Tag erwarteten ihn viele Glückwunschschreiben, sagt er. © Thomas Plettenberg

Fischbachaus neuer Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) hat am Dienstag erstmals die Amtsgeschäfte im Rathaus geleitet. Die Gemeinderäte haben ihn dafür ein Geschenk mitgegeben.

Fischbachau – Fischbachaus neuer Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) hat am Dienstag erstmals die Amtsgeschäfte im Rathaus geleitet. Nachdem der Wahlausschuss am Montagnachmittag die Wahl des 55-Jährigen endgültig festgestellt hat, durfte dieser frühestens am Folgetag die Arbeit aufnehmen. Diese Gelegenheit hat er genutzt.

Zunächst habe er viele Briefe mit Glückwünschen beantworten müssen, berichtet Deingruber. „Man sortiert sich und schaut, was auf einem zukommt.“ Nun wolle er sich das Alltagsgeschäft abgehen und mit den Amtsleitern das weiter Vorgehen besprechen.

Bereits bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend hatten die beiden Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Padeller und Martin Bacher Deingruber inoffiziell ins Amt eingeführt: Sie überreichten ihm einen Blumenstrauß, einen symbolischen Rathausschlüssel (Padeller: „Der ist so programmiert, er greift erst ab morgen in der Früh.“) und einen Geschenkkorb. Darin enthalten waren Hilfsmittel, die Deingruber das Amt erleichtern sollen, scherzte Padeller: „Ein Wein, der Wahrheit einschenkt, einen Beruhigungstee und, falls es mal zarg wird, ein Multivitaminsaft und eine Schokolade zum Krafttanken.“ Das Gremium freue sich auf die Zusammenarbeit. Der dritte weitere Bürgermeistervertreter Willi Rothemund fehlte in der Sitzungs krankheitsbedingt.

Deingruber („Damit habe ich nicht gerechnet.“) dankte den Gemeinderäten für das Geschenk und dafür, die Gemeinde gut verwaltet zu haben. „Den Team-Spirit möchte ich mitnehmen.“

