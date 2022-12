Fischbachau: Wie Menschen aus der Ukraine Weihnachten feiern

Von: Christine Merk

Teilen

Ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum steht im Haus Hildegard. Die Kinder und ihre Familien werden dort am 24. Dezember den Heiligabend begehen. In manchen Regionen der Ukraine wird erst am 6. Januar gefeiert. © tp

Horst Koller und Gabi Aichler haben Menschen aus der Ukraine zu Weihnachten eingeladen - und nachgefragt, wie das Fest in ihrer Heimat traditionell begangen wird.

Fischbachau – Zwölf Gerichte und ein Gedeck für die Verstorbenen der Familie – so wird der Tisch in der Ukraine am Heiligen Abend gedeckt. Für die Ahnen stehen Teller und Besteck bereit, damit auch sie am Essen teilnehmen können. Die zwölf Gerichte stehen symbolisch für die zwölf Apostel, erklärt Horst Koller. Gemeinsam mit seiner Frau Gabi Aichler hat er einige der Ukrainerinnen, die in Fischbachau untergekommen sind – unter anderem im Haus Hildegard – und vom dortigen Helferkreis betreut werden, zu sich nach Hause eingeladen und nachgefragt, wie Weihnachten in deren Heimat traditionell begangen wird.

Anders als bei uns wird der Heilige Abend gemäß des julianischen Kalenders der Orthodoxen Kirche der Ukraine am 6. Januar gefeiert. Im Westen der Ukraine, wo einige griechisch-katholische Gläubige leben, findet der Heilige Abend allerdings wie bei uns am 24. Dezember statt, haben Koller und seine Frau erfahren. Durch den Einfluss unserer Feiertage werden einige Ukrainer jedoch heuer doppelt Weihnachten feiern.

Zwölf Gerichte werden serviert - kein Alkohol

Den Traditionen des Essens bleiben sie dabei treu. Zwölf fleischlose Gerichte werden serviert, kein Alkohol – so wie bereits in der sechswöchigen Fastenzeit, die dem Heiligen Abend vorausgeht. „Die Fastenzeit wird von vielen Ukrainern sehr ernst genommen“, berichtet Koller. In dieser Zeit sind tierische Lebensmittel außer Honig sowie Alkohol tabu.

„Bei den Gerichten am Heiligen Abend spielt Kutja die Hauptrolle“, sagt Koller, „eine Süßspeise aus Weizen, Honig und Mohn, wofür jede Familie ein eigenes überliefertes Rezept besitzt.“ Weitere typische Speisen sind Warenki – Teigtaschen –, die deftig mit Sauerkraut oder Kartoffeln gefüllt sind oder auch süß mit Sauerkirschen. Einen Farbakzent auf dem Tisch setzt Borschtsch, eine Suppe mit Rote Bete. Knoblauch und Nüsse auf dem Tisch dienen als Symbol für Gesundheit und Kraft. Ein anderes Element sind „Didukhy“. Dazu werden Weizengarben zu einem Strauß zusammengefügt und in der Mitte zusammengebunden. Der untere Teil der Halme wird aufgefächert, sodass die Garben aufrecht stehen.

Tradition: Die Familie trifft sich beim Ältesten - Wunschzettel geht an den Nikolaus

Traditionsgemäß trifft sich die Familie beim Ältesten. Ein Symbol dafür, dass dem Paten das Abendbrot gebracht wird. Geschenke gibt es nicht am Heiligen Abend, sondern am Nikolaustag, der in der Ukraine – ebenfalls anders als bei uns – am 19. Dezember im Kalender steht. Ihre Weihnachtswünsche richten die Kinder demzufolge nicht an das Christkind, sondern schreiben ihren Brief an den Nikolaus.

Ganz anders auch die Tradition mit dem Weihnachtsbaum. „Er wird in der Ukraine erst Ende Dezember aufgestellt und ist also sinngemäß eher ein ,Silvesterbaum‘“, erklärt Koller. Zum Jahreswechsel liegen Geschenke darunter. „Und wenn Sie ab dem 7. Januar von einem Ukrainer mit ,Christos narodiwsja‘, das heißt ,Christ wurde geboren‘, gegrüßt werden“, sagt Koller, „so können Sie ,Slawimo Joho‘ – ,Preiset ihn‘ erwidern.“

Unsere Adventsserie

Jeden Tag haben wir auf einer unserer Lokalseiten ein Fenster geöffnet und Ihnen Traditionen aus der Adventszeit und anderes mehr rund um Winter und Weihnachten gezeigt. Mit diesem Beitrag endet unsere Adventsserie. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an. cmh