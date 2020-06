Wer war zu weit links? Polizei sucht Zeugen

Ein landwirtschaftliches Gespann und ein VW-Bus sind in Hundham kollidiert - und keiner will schuld sein.

Hundham - Wer ist zu weit nach links gekommen und hat den Unfall verursacht? Diese Frage versucht die Polizei zu klären und bittet daher um Zeugenhinweise. Das war laut Polizeibericht passiert: Am Freitag gegen 10.45 Uhr begegneten sich auf der Leitzachtalstraße in Hundham ein Traktor mit angehängtem Schwader und ein Pkw. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich beim Vorbeifahren, wobei der VW-Bus des 36-jährigen Fahrzeugführers aus München an der linken vorderen Seite verkratzt wurde. Offenbar hatte das Gespann den VW Bus mit der linken Seite des Schwaderflügels gestreift. Der 57-jährige Traktorfahrer aus Fischbachau und der Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Beide gaben an, dass der jeweils andere Fahrzeugführer über die Fahrbahnmitte gekommen sei und den Unfall verursacht hätte. Der Sachschaden am VW beträgt etwa 1000 Euro. Am landwirtschaftlichen Gespann entstand laut Polizei kein Schaden. Zeugen sollen sich unter Rufnummer 0 80 25 / 29 90 melden.

