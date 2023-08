Gasthaus Nägele in Wörnsmühl: In alten Zeiten schwelgen

Teilen

Mitten im Ort steht das Gasthaus Nägele seit über 800 Jahren. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1914 zeigt das Wirtshaus. © Thomas Plettenberg

Das Gasthaus Nägele hat eine lange Geschichte hinter sich: Erstmals erwähnt wurde das Wirtshaus 1184. Zahlreiche Familien waren seither in Besitz der Gaststätte. Doch der alte Charme ist noch immer erhalten.

Wörnsmühl – Mitten im Ort, umringt von Wohnhäusern, nebenan Maibaum und Kirche, steht das Gasthaus Nägele. Von außen lässt sich noch gut erkennen, dass es dieses Haus hier schon eine Weile gibt. Und wagt man einen Schritt durch die alte Holztür hinein, fühlt es sich an wie eine Reise in die Vergangenheit: alte Holzdielen, ungleichmäßige Fenster, Hirschgeweihe an den Wänden.

Traditionsgasthaus Nägele: Seit 1185 als „Taverne zu Wörnsmühl“ bekannt

Die Geschichte des Hauses reicht bis ins Jahr 1184 zurück. Eine Versammlung von Fürsten und Grafen soll dort stattgefunden haben. Die Besitzer der damaligen Zeit sind nicht überliefert. Die ersten Wirtsleute wurden 1416 erwähnt, damals war das Wirtshaus noch als „Taverne zu Wörnsmühl“ bekannt.

Seit rund 150 Jahren ist der Grund nun in Besitz der Familie Nägele. Die Familie kam damals aus Aschau ins Leitzachtal. Anfangs bewirtschafteten die Nägeles auf dem Hof noch Landwirtschaft und Gastronomie. Die Landwirtschaft wurde später verpachtet, heute ist sie wieder in Familienbesitz.

Traditionell und Bodenständig: Familie Nägele führt das Gasthaus seit 150 Jahren

Das Gasthaus betreibt mittlerweile Ottmar Bacher. 2012 übernahm der 55-Jährige von seiner Mutter Agnes, geborene Nägele. Bacher führt den Betrieb inzwischen in der vierten Generation zusammen mit seiner Frau Erika Falchi. Seit Januar ist auch Sohn Markus fest im Team.

Eingeschworenes Team: Ottmar Bacher (M.) mit seiner Frau Erika Falchi und Sohn Markus Falchi. © Thomas Plettenberg

Das „Nägele“ ist ein Familienbetrieb, wie er im Buche steht. „Hier macht eigentlich jeder alles“, sagt Bacher. In der Küche stehen sie zu dritt. Für den Service hat die Familie ein Team von Mitarbeitern engagiert. Sohn Markus Falchi will das Gasthaus einmal übernehmen. Ihm war schon immer klar, dass er Koch werden will.

Lesen Sie auch: Gasthof Mairhofer in Aurach: Wirtshaus in vierter Generation

Gastronom über Umwege: „Wir sind Quereinsteiger“

Sein Vater hingegen fand den Weg in die Küche über Umwege. Eigentlich ist Bacher gelernter Kfz-Mechaniker. Dass er heute Gastwirt ist, hat er seinen drei Geschwistern zu verdanken. „Ich wollte ursprünglich Koch oder Metzger lernen, aber das durfte ich nicht“, erzählt der 55-Jährige. Da seine drei Geschwister schon gastronomische Berufe ausübten, der Bruder Metzger, die Schwestern Hotelfach und Hauswirtschaft, sah die Familie keinen Bedarf an einem weiteren Gastronom. Doch die Schwestern wollten die Gastwirtschaft nicht, und der Bruder übernahm 2007 die anliegende Landwirtschaft.

„Wir sind Quereinsteiger“, sagt der Wirt lachend. Doch eigentlich ist er alles andere als das. Als Wirtskind liegt ihm das Bewirten in den Genen. „Man wächst da mit rein, egal was es ist, Kochen, Einschenken, Putzen“, sagt Bacher. Das gilt auch für seine Ehefrau: Sie ist gelernte Textilverkäuferin.

Touristen und bekannte Gesichter gehen im Gasthaus Nägele ein uns aus

Früher, erinnert sich Bacher, war viel los im Gasthaus Nägele. Da kamen die Arbeiter aus dem Bergwerk, die Sänger und natürlich der Stammtisch. Die Bergarbeiter kommen heute nicht mehr – dafür die Vereine aus dem Ort, die Schützen und eine Theatergruppe. Auch der Stammtisch sei an manchen Tagen noch besetzt, wenn auch nicht mehr so üppig wie früher. Im großen Saal finden noch immer zahlreiche Hochzeiten, Geburtstage und Weihnachtsfeiern statt.

Und obwohl etliche Touristen, Radfahrer und Wanderer ihren Weg ins Gasthaus Nägele finden, kennt die Familie noch immer viele Gesichter. „Viele Urlauber, die einmal im Jahr kommen, fahren schon seit 30 Jahren hierher. Man kennt die Leute einfach“, erzählt Falchi. Die Familie selbst beherbergt keine Urlauber, die alten Fremdenzimmer gibt es schon seit Jahren nicht mehr.

Familie erhält noch immer den alten Charme des Hauses

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, hat sich über die Jahre doch einiges geändert im Gasthaus Nägele. In den 1990er Jahren rissen die Inhaber die alte Scheune ab, dort befinden sich jetzt im ersten Stock eine Bar, wo früher auch professionelle Dartwettkämpfe stattfanden, sowie ein Apartment. Das wird derzeit von einer ukrainischen Familie bewohnt.

Die größte Änderung betraf wohl den großen Saal im ersten Stock. 2010, kurz bevor Bacher die Wirtschaft übernahm, musste die Familie den Saal aus Brandschutzgründen schließen. Was darauf folgte, war ein „echter Staatsakt“, findet Falchi. Eine neue Treppe sowie eine Brandschutztüre mussten eingebaut werden. Keine leichte Aufgabe in einem denkmalgeschützten Haus. Doch der alte Zauber des Saals ging durch die Umbauten nicht verloren – lediglich ein bisschen seiner Größe.

Kaum verändert: Das Gasthaus Nägele bewahrt noch immer seinen alten Charme. © Thomas Plettenberg

Dass sie den alten Charme des Wirtshauses erhalten, ist der Familie sehr wichtig. Angebote von Brauereien, die alte Gaststube zu erneuern, schlug der Wirt deshalb immer aus. Bacher will an der Tradition des Wirtshauses festhalten – auch wenn das nicht immer einfach ist. „Es gibt immer etwas zu reparieren“, sagt Bacher. Gerade die Gaststube und der alte Saal machen das Wirtshaus aus, findet er. Viele Leute kämen gerade deshalb, weil es gemütlich ist im Gasthaus Nägele.

Zu dieser Serie Sie stehen quasi schon immer da, tragen oft die Namen ihrer Orte oder langjähriger Inhaber-Familien: Traditionsgaststätten. In einer Serie stellen wir eine Auswahl solcher Häuser vor, blicken in die Geschichte und erkundigen uns bei den Wirtsleuten, wie sie sich aktuellen Herausforderungen stellen – oder sich Trends widersetzen.