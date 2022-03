Fischbachauer Bürgermeisterwahl: 18 Stimmen für Lohwasser, 20 für Gartmaier

Von: Christian Masengarb

Teilen

Viele Briefwahlzettel zählten die Fischbachauer Wahlhelfer am Sonntag im Klosterstüberl aus. In die Wahllokale kamen hingegen nur wenige Wähler. Am wenigsten in Wörnsmühl: Dort lag die Wahlbeteiligung bei zwölf Prozent. © Christian Scholle

Stefan Deingruber (CSU) hat bei der Fischbachauer Bürgermeisterwahl weniger Stimmen erhalten als berichtet – 91 statt 97 Prozent. 18 Fischbachauer haben für Johannes Lohwasser gestimmt.

Fischbachau – Am Sonntagabend gehörte Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner zu den ersten, die Stefan Deingruber (CSU) zur Wahl zum neuen Fischbachauer Bürgermeister gratulierten. „Damals hast Du für mich Werbung gemacht – heute habe ich Dir die Daumen gedrückt“, schrieb Aigner bei Instagram unter ein Foto, das beide beim Landtagswahlkampf zeigt. „Es hat geholfen.“

Fischbachauer Bürgermeisterwahl: 18 Stimmen für Lohwasser, 20 für Gartmaier

Deingruber hat etwas weniger Stimmen geholt als zunächst berichtet. Statt 97 Prozent entfallen auf ihn 91 Prozent, also 1343 Stimmen. Gewählt ist Deingruber trotzdem. Die Abweichung entstand, weil aus dem zunächst vermeldeten Ergebnis die 139 Stimmen nicht herausgerechnet waren, mit denen Fischbachauer für andere Kandidaten als Bürgermeister votiert hatten.

Interessant ist, wen diese 139 Wähler auf ihre Wahlzettel geschrieben haben: 20 von ihnen nannten Gemeinderat Michael Gartmaier (CSU), der eine Kandidatur ausgeschlossen hatte. 18 wünschten sich den zurückgetretenen Bürgermeister Johannes Lohwasser erneut als Gemeinde-Oberhaupt, und elf hätten Willi Rothemund (FWG) gerne weiter im Rathaus gesehen. Auch die Gemeinderäte Georg Gruber (FaB, acht Stimmen) und Martin Bacher (FWG, sieben Stimmen) wurden auf den Stimmzetteln genannt.

Am Montag, 21. März, wird der Wahlausschuss das offizielle Endergebnis festellen. Große Abweichungen sind nicht zu erwarten. Der Schritt ist aber wichtig, weil Deingruber erst nach dieser Feststellung offiziell als gewählt gilt. Bereits am darauffolgenden Dienstag, 22. März, will der 55-Jährige sein Amt antreten.

Zwei von drei weiteren Bürgermeister-Stellvertretern scheiden aus

Dann wird die Amtszeit der Ende November bestellten weiteren Bürgermeister-Stellvertreter Martin Bacher und Bernhard Padeller (FaB) enden. Sie waren zur Unterstützung Willi Rothemunds eingesprungen, der nach dem Rücktritt von Lohwasser und der Erkrankung des Zweiten Bürgermeisters Hans Seemüller (FWG) die Amtsgeschäfte zunächst ohne Vertretungsmöglichkeit übernommen hatte. Rothemund wird zu seiner alten Rolle zurückkehren und wieder vor allem repräsentative Aufgaben übernehmen.

Lesen Sie auch Bürgermeister bestellt Standesbeamtin und Kassenprüferin Im Eglinger Rathaus gibt es zwei neue Gesichter. Bürgermeister Hubert Oberhauser bestellte eine Standesbeamtin und eine Kassenprüferin. Bürgermeister bestellt Standesbeamtin und Kassenprüferin „Guter Anlass, sich selbst zu würdigen“: Psychiaterin über Fasten zu Corona-Zeiten Heute beginnt die Fastenzeit. Dabei zwingt Corona ja ohnehin seit Monaten zum Verzicht. Wir haben mit Psychiaterin Antonia Kählitz (35) von der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied darüber gesprochen, wie Fasten trotzdem helfen kann. „Guter Anlass, sich selbst zu würdigen“: Psychiaterin über Fasten zu Corona-Zeiten

Wie wichtig die zusätzlichen Vertreter waren, zeigt der gestrige Montag, als Padeller für den erkrankten Rothemund einsprang und Notartermine erledigte. Er sei stolz, wie der Gemeinderat die vergangenen Monate gemeinsam für das Leitzachtal zusammengestanden habe, sagte Padeller am Sonntag. „Es ist genau so gelaufen, wie man sich das vorstellt.“ Ähnlich äußerte sich FWG-Fraktionssprecher Simon Irger am Montag: „Es war eine Herausforderung, aber wir haben sie mit vereinten Kräften gelöst.“

Deingruber hinterlässt derweil eine Lücke im Landratsamt, wo er bis Ende dieser Woche das Bauamt leitet. Die Stelle soll laut Pressesprecherin Sophie Stadler zeitnah ausgeschrieben werden. Wann der neue Leiter startet, hänge von Bewerberlage und Kündigungsfristen ab. Die Funktionsfähigkeit des Bauamts sei in der Zwischenzeit sichergestellt. Es könne aber „bis zur Nachbesetzung und Einarbeitung zu Bearbeitungsverzögerungen“ kommen.

Die Ergebnisse der Stimmbezirke

In den Stimmbezirken erzielte Stefan Deingruber folgende Ergebnisse: Fischbachau: 92 Prozent, Hammer: 96 Prozent, Elbach: 94 Prozent, Hundham: 97 Prozent, Wörnsmühl: 89 Prozent, Briefwahl eins: 89 Prozent, Briefwahl zwei: 84 Prozent.