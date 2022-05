Fischbachauer Gemeinderat stimmt für Schaustollen Deisenried

Von: Christian Masengarb

Auf der Zielgerade: Die Fischbachauer Gemeinderäte haben für den Bau des Schaustollen gestimmt. Nun hängt alles an ihren Kollegen aus Bad Feilnbach: Votieren auch sie für das Projekt, wird es umgesetzt. © Thomas Plettenbergg

Der Gemeinderat Fischbachau will das Schaubergwerk im Deisenrieder Wetterstollen bauen. Es dürfte günstiger werden als gedacht, war einigen aber immer noch zu teuer.

Fischbachau – Die gute Nachricht zum Schaustollen Deisenried überbrachte Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) den Gemeinderäten gleich zu Beginn der entscheidenden Debatte über die Zukunft des Projekts: Die Kosten dürften für Fischbachau trotz Inflation nicht wie zuletzt befürchtet auf rund 400 000 Euro steigen. Die Gemeinde erwarte nun eher 250 000 Euro an Kosten, also den Mittelweg zwischen ursprünglichem Angebot (knapp 140 000 Euro) und Höchstwert. Deingruber. „Diesen Betrag ist es wert, unsere Bergbaugeschichte nicht einfach wegzuwischen.“ Das sahen nicht alle so: Einigen Gemeinderäten war der Schaustollen weiter zu teuer.

Wie berichtet, verfolgt Fischbachau den Schaustollen seit über 15 Jahren. Weil die Kosten der Sicherungsarbeiten gegenüber dem ursprünglichen Angebot von vor drei Jahren um 90 Prozent hochgeschnellt waren, fürchteten die Gemeinderäte im April, der Gesamtpreis könne ähnlich steigen (wir berichteten). Dann hätten Fischbachau und die Nachbargemeinde Bad Feilnbach, die sich alle nicht von den 400 000 Euro-Leader-Förderung gedeckten Kosten des Gemeinschaftsprojekts teilen, deutlich mehr zahlen müssen.

Diese Befürchtung habe Planer Andreas Koop beim Ortstermin Mitte Mai entkräftet, sagte Deingruber nun. Für die Innenausstattung und Außenanlagen rechne Koop auf Basis ähnlicher Projekte nur mit rund 20 Prozent Teuerung, weil beide weniger Rohstoffe verschlingen als die Sicherung. Das senkt die erwarteten Kosten für Fischbachau auf die genannten rund 250 000 Euro..

Die Gemeinderäte mussten nun entscheiden, ob der Schaustollen dieses Geld wert ist. Deingruber warnte: „Wenn wir den Antrag heute ablehnen, ist das Projekt gestorben.“ Die ablaufenden Fristen für Sicherungsangebot (Ende Mai) und Förderung (Ende 2024) verhindern bekanntlich weitere Pausen bei der Entwicklung.

Grüne und FaB stimmen geschlossen gegen Schaustollen

Deingruber warb für den Schaustollen. Obwohl er anfangs skeptisch gewesen sei, habe ihm die Idee umso besser gefallen, je mehr er sich mit Geschichte und Planung beschäftigt habe. „Es ist eine einmalige Chance, ein kulturelles Erbe zu bewahren, das wir bewahren sollten.“ Davon profitierten Einheimischen wie Touristen.

Ähnlich äußerten sich Geschäftsleiter Johann Neundlinger („Die Unterhaltskosten sind minimal.“), Kulturreferent Michael Gartmaier (CSU, „Wir sollten diese Vision unseren Enkeln zugänglich machen.“) und Bernhard Kafl (FWG, „Für ein Projekt, das so viel anschafft, sind 250 000 Euro sinnvoll investiertes Geld.“).

Geschlossen gegen den Wetterstollen stimmten die Grüne und FaB. Thomas Kantenseder (FaB) sagte, die Gemeinde müsse sich wegen der angespannten Finanzlage auf das Nötigste beschränken; das Schaubergwerk gehöre nicht dazu. Korbinian Wolf (Grüne) nannte den Einsatz des Barbaravereins „der Wahnsinn“. Angesichts nahender teuere Pflichtaufgaben komme das Projekt aber zum „saublöden Zeitpunkt“.

Mit den Stimmen von CSU und FWG beschloss der das Gremium, den Schaustollen zu bauen. Nun liegt das letzte Wort bei den Bad Feilnbacher Gemeinderäten. Stimmen sie auf ihrer Sitzung am Donnerstag, 2. Juni, ebenfalls für den Wetterstollen, laufen demnächst die Sicherungsarbeiten an.