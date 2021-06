Fischbachauer Parkplätze: Einheimische sollen weiter meist umsonst parken

„Mehrheit muss sich keine Sorgen machen“

Weil auf vielen Fischbachauer Parkplätzen mittelfristig Parkautomaten Gebühren verlangen sollen, sucht die Gemeinde nach einer gerechten Lösung für Einheimische. Jetzt wurde klar: Fischbachau wird Jahrestickets für 50 bis 200 Euro anbieten. Einheimische sollen sich die aber meist sparen können.

Fischbachau – Sollen Fischbachauer, die länger als zwei Stunden brauchen, um auf dem Friedhof bei Maria Schutz Gräber zu pflegen, künftig Gebühren zahlen, um ihre Autos auf dem nahen Parkplatz abzustellen? Nein, meinte der Gemeinderat zuletzt übereinstimmend. Doch die Rechtslage schien den Weg dahin zu erschweren: Will Fischbachau am Kirchenparkplatz Gebühren kassieren, könnte das auch Einheimische treffen, so die Befürchtung. Nun zeigte sich im Gemeinderat: Die meisten Fischbachauer werden ihre Autos weiter gemeindeweit umsonst parken. Laut Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG) muss sich „die Mehrheit keine Sorgen machen“.

Fischbachauer sollen weiter meist umsonst parken - Jahrestickets geplant

Wie berichtet, plant Fischbachau, mittelfristig auf den meisten, vielleicht allen, Parkplätze mit Automaten Gebühren zu kassieren – Wertschöpfung durch Ausflugsverkehr, so das Ziel. Offen ist, welche Regeln für Einheimische gelten: Der CSU-Antrag, der die Planung angestoßen hatte, hatte für sie generell kostenloses Parken gefordert. Das wäre rechtlich anfällig, hatte die Verwaltung erklärt: Es verstoße gegen das Diskriminierungsverbot. Lohwasser meint außerdem, Gebühren machen nur Sinn, wenn die Parkplätze nicht von Langzeit-Parkern zugestellt sind. Das brachte das Bezahlmodell für alle ins Spiel. Dessen gerechte Ausgestaltung beschäftigt nun den Gemeinderat.

Die Debatte auf der jüngsten Sitzung hat erstmals gezeigt, wie das Modell aussehen könnte: Laut Lohwasser sollen Einheimische gegen je 50 bis 200 Euro Verwaltungsgebühr Jahrestickets für einen Parkplatz kaufen können. Diese Preisspanne habe die Verwaltung bei anderen Gemeinden abgeschaut. Den genauen Betrag, das sicherte der Bürgermeister auf Bitte von Josef Obermaier (CSU) zu, wird der Gemeinderat entscheiden – wohl schon in seiner nächsten Sitzung. Jahresticket-Käufer bekommen einen auf ihr Kennzeichen bezogenen Schein, den sie in ihr Auto legen. Dieses System unterbinde auch das Abstellen von Werkzeugen und ähnlichem Gerät auf Parkplätzen, betonte Obermaier.

Laut Lohwasser soll kaum ein Fischbachauer ein Jahresticket brauchen. Beispiel Grabpfleger: Die Gemeinderäte hatten in einer internen Umfrage ermittelt, welche Parkplätze sie bewirtschaften wollen. Die meisten Stimmen entfielen auf die Plätze Tregler Alm, am Mühlenweg, Lehenpoint, Elbach Feuerwehrhaus/Huberfeldstraße und am Egerer. Dort sind die Automaten bereits beschlossen. Am Wanderparkplatz Birkenstein stehen sie schon länger.

Als nächstes folgen auf der Liste die Parkplätze an den Kirchen in Fischbachau und Wörnsmühl. Beschlossen sind sie noch nicht – Lohwasser betont, die Liste sei „kein Automatismus“. Aber die CSU um Michael Gartmaier forderte zuletzt entschieden, sie ebenfalls zu bewirtschaften. Das hatte die Frage nach den Grabpflegern ausgelöst – stellvertretend für alle Einheimischen, die Parkautomaten Geld kosten könnte.

Für sie verspricht Lohwasser Lösungen. Klar ist bereits: Auf allen Parkplätzen werden Autos zwei Stunden umsonst stehen dürfen, auch an den Kirchen. Wer mehrere Gräber pflegt und sich nicht hetzt, könnte das aber nicht reichen, hatten Gemeinderäte zuletzt befürchtet. Lohwasser will in diesen Fällen lieber die Freiparkzeiten erhöhen, als die Grabpfleger abzukassieren: „Wir werden die Regeln so anpassen, dass niemand mehr zahlen muss, um seinem Alltag nachzugehen.“