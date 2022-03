Fischbachaus neue Standesbeamtin Anna Bucher über rührende Hochzeiten und perfekte Traureden

Von: Christian Masengarb

Bereit für ihre erste Trauung: Im Februar hat der Fischbachauer Gemeinderat Anna Bucher zur Standesbeamtin bestellt. Im April leitet sie ihre erste Hochzeit. © Christian Scholle

Anna Bucher ist neue Standesbeamtin und Mitarbeiterin im Bürgerbüro der Gemeinde Fischbachau. Im Gespräch erklärt die 23-Jährige, warum sie der Job schon lange reizt.

Fischbachau – Anna Bucher ist neue Standesbeamtin und Mitarbeiterin im Bürgerbüro der Gemeinde Fischbachau. Im Gespräch erklärt die 23-Jährige, warum sie der Job schon lange reizt, wieso sich die meisten angehenden Standesbeamten in Hessen treffen und ob sich Münchner andere Trauungen wünschen als Fischbachauer.

Frau Bucher, Glückwunsch zur neuen Stelle. Freuen Sie sich schon auf Ihre erste Hochzeit oder sind Sie eher aufgeregt?

Beides. Ich habe schon Hochzeiten bei anderen Standesbeamten angeschaut. Die waren alle sehr romantisch und rührend. Braut und Bräutigam haben immer gestrahlt, viele haben geweint. Menschen so bereichern zu können, ist schön und macht mich glücklich. Deswegen freue ich mich darauf. Aber ich bin auch nervös. Meine erste Hochzeit ist im April. Ich will, dass das Paar einen wundervollen Tag hat und alles einzigartig wird.

Wie schaffen Sie das? Gibt es ein Grundrezept für die perfekte Traurede oder ist jedes Paar einzigartig?

Jedes Paar bekommt eine einzigartige Rede. Dafür gibt es Grundbausteine, aber wie man sie auswählt und einsetzt, kommt auf die Menschen an. Deswegen lerne ich die Paare vorher kennen: Wollen sie eher eine schlichte Trauung, vielleicht nur das Rechtliche oder eine romantische Rede? Was haben sie gemeinsam erlebt? Gibt es Kinder, besondere Erinnerungen?

In der Ausbildung haben Sie gelernt, aus diesen Infos eine Rede zu formen?

Standesbeamter wird man, indem man den Verwaltungsfachwirt macht und einen zweiwöchigen Zusatzkurs abschließt. Der ist in Bad Salzschlirf in Hessen und dort kommen angehende Standesbeamte aus ganz Deutschland zusammen. In den zwei Wochen bleibt aber wenig Zeit, Traureden zu besprechen. Das meiste dazu habe ich von den Kollegen hier gelernt.

Wollen Münchner andere Hochzeiten als Fischbachauer?

Wie muss man sich die Ausbildung vorstellen? Treffen sich da angehende Standesbeamte aus ganz Deutschland und sprechen über die Liebe?

(lacht) Es geht eher um Verwaltungsfragen. Man lernt die gesetzlichen Grundlagen der Liebe. Außerdem geht es im Standesamt nicht nur um Hochzeiten. Das Standesamt bearbeitet auch Geburten, Todesfälle, Kirchenaustritte und so weiter. Auch dafür lernen wir die rechtlichen Hintergründe.

Wie viele Hochzeiten gibt es in Fischbachau im Jahr?

Um die 100, und es werden immer mehr. Viele Paare kommen aus München, manche auch von weiter her, aus Hamburg zum Beispiel.

Wünschen sich die Fischbachauer andere Hochzeiten als die Münchner?

Weniger. Es gibt aber ein paar Unterschiede. Auswärtige Paare haben andere Erwartungen. Sie gestalten den Tag oft anders als einheimischen Paare.

Standesbeamtin ist ein außergewöhnlicher Beruf. Wollten Sie ihn schon immer ergreifen oder hat es sich eher ergeben?

Die Arbeit als Standesbeamtin hat mich schon immer interessiert. In Fischbachau gehören Standesamt und Bürgerbüro zusammen. In der Ausbildung war ich lange im Bürgerbüro, und es hat mir gut gefallen, weil ich den Kontakt zu Menschen mag. Wenn die Kollegin im Dirndl kam, weil sie eine Hochzeit hatte, habe ich schon sehr zu ihr aufgeschaut.