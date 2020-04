Ein Daxenfeuer hat unterhalb des Fischbachauer Ortsteils Untergschwend einen leichten Flächenbrand ausgelöst. Die Feuerwehr appelliert deswegen noch einmal an die Bevölkerung.

Fischbachau - Am Samstag hat ein Daxenfeuer an einem Hang am Waldrand unterhalb des Fischbachauer Ortsteils Untergschwend einen leichten Flächenbrand ausgelöst. „Es war nicht weiter schlimm“, berichtet Andreas Bolz, Kommandant der Feuerwehr Elbach. Waldbrandgefahr habe nicht bestanden.

Mehr aus Fischbachau: Corona-Wunder rettet Gnadenhof: Schwaiger Alm-Betreiber überwältigt

Flammen bei Untergschwend - Feuerwehr: „Keine Daxenfeuer: Brandgefahr“

Ein Wanderer hatte das Feuer gegen 13 Uhr der Polizei gemeldet. Er hatte einen Waldbrand befürchtet. Wegen der anhaltenden Waldbrandgefahr alarmierte die Polizei die Feuerwehren Elbach, Hundham und Wörnsmühl, die mit 28 Mann und vier Fahrzeugen ausrückten.

Vor Ort stellten diese fest, dass ein 50-jähriger Landwirt Geäst auf einer Wiese verbrannt hat. Die Flammen hatte auf die Wiese übergriffen und sich ausgebreitet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer schon fast erloschen. Sie löschte die Glut noch ab, nach zwei Stunden hatte sie den Einsatz beendet.

Bolz betont: Auch wenn dieser Einsatz glimpflich ausging, sei es in der derzeitigen Trockenheit wichtig, keine Daxenfeuer anzuzünden. Selbst bei sachgemäßer Ausführung könnten sonst Feuer nicht vermieden werden.

Lesen Sie auch: So trifft das Volksfest-Aus in Miesbach Wirtepaar und Veranstalter

Den Landwirt erwartet nun eine Anzeige nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden. Wie die Polizei meldet, wird er außerdem die Kosten des Feuerwehreinsatzes zahlen müssen. Auch die Polizei weißt noch einmal auf die bestehende Waldbrandgefahr hin.

Wie berichtet, hatte das Landratsamt Miesbach bereits vor über drei Wochen dazu aufgerufen, wegen der Trockenheit Daxenfeuer zu vermeiden. „Es wäre fatal, die ohnehin durch die Corona-Pandemie stark geforderten Einsatzkräfte aller Blaulichtorganisationen durch einen Waldbrand zu schwächen“, hatte Pressesprecherin Sophie Stadler damals betont.

Ebenfalls interessant: Coronavirus im Landkreis Miesbach: So wenig aktive Fälle wie vor zuletzt vor über einem Monat