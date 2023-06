Forstwirtschaft: 17 Freiwillige pflanzen 800 Bäume für den Bergwald - „Zufriedene Gesichter“

Von: Christine Merk

Tipps vom Fachmann: Bergwald-Förster Franz Jäger erklärt den freiwilligen Helfern, worauf es bei der Verpflanzung der jungen Bäume ankommt. © AELF Holzkirchen

Freiwillige Helfer haben sich eine Woche lang bei einer Bergwaldoffensive engagiert und 800 Bäume gepflanzt. Die Organisatoren berichten von zufriedenen Teilnehmern.

Landkreis – Gebirgsdrahthose und Weiserzaun – diese Begriffe sind den meisten Menschen fremd, die nichts mit Forstwirtschaft zu tun haben. 17 Frauen und Männer, die sich bei der Bergwaldoffensive in den Wäldern des Landkreises engagiert haben, wissen nun, worum es sich dabei handelt. Sie haben unter anderem 800 Bäume gepflanzt und viel gelernt.

Jedes Jahr organisiert die Bergwaldoffensive des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen gemeinsam mit dem Verein Bergwaldprojekt eine Woche, in der Freiwillige aus der ganzen Republik anreisen, um im Bergwald zu arbeiten. Bereiche am Schwarzenberg, am Breitenberg und an der Gindelalm waren diesmal Einsatzorte. Projektleiter Henning Rothe und Bergwald-Förster Franz Jäger wiesen die 17 Freiwilligen ein. „Los ging es in einem Bergwald, in welchem sich in der Vergangenheit die Verjüngung, also der Baumnachwuchs, nicht so artenreich und üppig wie ursprünglich gewünscht entwickeln konnte“, berichten die Organisatoren. Also wurde gepflanzt: 800 Bäume – 250 Weißtannen, 150 Fichten, 100 Rotbuchen und 300 Eiben brachten die Helfer in liebevoller Handarbeit und fachmännisch angeleitet von Förster Jäger in den Boden ein. „Eine baumartenreiche Verjüngung ist besonders wichtig, damit die Bergwälder gut für den Klimawandel gewappnet sind“, erläutert Jäger. Nur so können sie langfristig ihre Schutzfunktion erfüllen, die besonders für die Besiedelung in den Tälern wichtig ist.

300 Eiben gesetzt und geschützt

Ein eigentlich typischer und ökologisch wertvoller Baum im Bergwald ist die Eibe, doch vielerorts fehlt sie, weil „die Eibe ein besonderer Leckerbissen für unser Wild ist“, wie Jäger erklärt. Die 300 von den Bergwaldfreunden gesetzten Eiben sollen nicht diesem Schicksal zum Opfer fallen. Jäger erklärt: „Um die gepflanzten Eiben sicher aufwachsen zu lassen, haben wir sie mit speziell entwickelten Gebirgsdrahthosen vor möglichem Wildverbiss und Schneebewegungen geschützt.“

Damit junge Bäume aufwachsen können, ist entscheidend, dass sie nicht zu sehr verbissen werden. Ein Vergleich einer vor Wildverbiss geschützten und einer ungeschützten Fläche soll zeigen, wie üppig sich die Bergwälder natürlich verjüngen, wenn Schalenwild nicht an sie herankommt, und damit die Diskussion versachlichen. Die Bergwaldhelfer bauten deshalb drei sogenannte Weiserzäune. Dabei wird eine Fläche von zwölf mal zwölf Metern wilddicht eingezäunt. „Die Probeflächen, die sich so unter Ausschluss von Schalenwild-Verbiss entwickeln, können dann von Waldbesitzern und Jägern besichtigt und die Verjüngungssituation verglichen werden,“ erklärt Rothe.

Bergtour zum Abschluss

Mit diesen anstrengenden, aber befriedigenden Arbeiten ging die Woche für die Bergwaldhelfer schnell vorbei. Zum Abschluss blickten sie bei einer gemeinsamen Bergtour auf den Breitenstein auf ihre geleistete Arbeit. „Dabei sah man deutlich die Zufriedenheit in den Gesichtern der Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, berichten die Organisatoren. Kein Wunder – sie hatten in diesen ausgefüllten Tagen viel über den Bergwald gelernt und sich gleichzeitig um ihn gekümmert. cmh

