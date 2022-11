„Freude gibt uns Kraft und macht uns freier“

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Gut eingepackt: So ließen sich auch die kühlen Temperaturen aushalten. © THOMAS PLETTENBERG

„Endlich wieder Lehards feiern“ hieß es am Samstag in Hundham bei den Rosserern, den Ortsvereinen, der Geistlichkeit und bei den Zuschauern. Nach zweijähriger Pause schlossen die Wallfahrer quasi nahtlos an die Leonhardi-Tradition an.

Hundham – Wie schon vor Corona, also zuletzt 2019, nahmen über 60 Gespanne und rund 40 Reiter an der Wallfahrt teil. Aus den umliegenden Gemeinden – von Bayrischzell, Schliersee, Miesbach und Bad Feilnbach bis nach Brannenburg – waren mehr als 300 Wallfahrer nach Hundham gekommen, um für sich und ihre Tiere um Gottes Segen zu bitten. Darunter nicht nur Rosserer, sondern auch etliche Trachtenvereine mit Schalkfrauen und Miederdirndln, Goaßlschnalzern, mehrere Blaskapellen sowie Abordnungen der Ortsvereine mit ihren wohlweislich in Plastikhüllen geschützten Standarten. Dazu Gebirgsschützen und die Bürgermeister Stefan Deingruber (Fischbachau), Jens Zangenfeind (Hausham), Franz Schnitzenbaumer (Schliersee), Gerhard Braunmiller (Miesbach) und Landrat Olaf von Löwis. Festliche geschmückte Kaltblüter und Haflinger zogen Kutschen, Truhenwagen und Fuhrwerke – etwa mit dem Modell der Leonhardi-Kapelle, einem scheinbar brennenden, zumindest qualmenden Modell eines Bauernhofes oder die Statue des Heiligen Leonhard selbst. Warmblüter, Vollblüter, Ponys mit eingeflochtenen Mähnen und blanken Sätteln wurden geritten oder waren vor kleinere Kutschen und Gigs gespannt. Einige auch mit Glöckchen und Schellen, was der Hundhamer Leonhardifahrt auch diesmal ihren ganz eigenen Klang gab. „Wir freuen uns, dass Lehards nach zwei Jahren wieder stattfinden kann. Das ganze Dorf ist seit in der Früh auf den Hax’n, damit wir unseren Hundhamer Feiertag wieder so schön begehen können“, sagte Michael Gartmaier, neuer Chef des Fest-Komitees stolz.

Endlich wieder Lehards: Die Freude war Groß und Klein anzusehen. © THOMAS PLETTENBERG

Auch es ein neues Park- und Sicherheitskonzept gab, so waren es doch die Rösser, die nicht ganz mitzogen. Pünktlich um 9.15 Uhr startete der Zug auf die 2,2 Kilometer lange, die Schwarzenbergstraße, die Leitzachtalstraße und den Leonhardiweg umfassende Strecke. Doch schon gleich zu Anfang scheute einer der Oberlandler in einem Viererzug vor einem der historischen Truhenwagen. Der Besitzer brach ab, fuhr auf einen Hof und spannte seine Tiere ab, und die Insassen liefen zu Fuß am Podest vorbei, wo Pfarrer Josef Spitzhirn die Wallfahrer segnete. Einen ähnlichen Vorfall gab es noch einmal zu Beginn der abschließenden Runde. Da scheute ein Pferd aus dem Viererzug der Kutsche mit der Politprominenz. Das Pferd stieg, fiel, rappelte sich wieder hoch. Der ganze Zug kam in Bewegung. Bürgermeister Stefan Deingruber hatte schon die Hand an der Kutschentür, damit er uns seine Amtskollegen und Landrat von Löwis notfalls aus dem Landauer hätten springen können. Aber der Kutscher hatte seine Rösser schnell wieder im Griff und setzte die Fahrt fort.

Festlich geschmückt waren auch heuer die Gefährte. © THOMAS PLETTENBERG

Unter den Rosserern war man sich uneins, warum einige der Pferde heuer besonders nervös waren. Die einen glaubten, dass den Tieren nach der zweijährigen Leonhardi-Pause die Übung fehlte. Andere mutmaßten, dass es der Wetterumschwung war, der den feinfühligen Tieren aufs Gemüt schlug. Vermutlich war es eine Kombination aus beiden. Die allermeisten Pferde nahmen Glockengeläut, Schnalzer und Musik derweil äußerst gelassen hin. Ans schlechte Wetter sollten Mensch und Tier in Hundham ja gewöhnt sein. Das war dieses Mal nur marginal besser als vor drei Jahren. Tief hingen die Wolken zwischen den mit Schnee angestaubten Bergen. Immerhin war es diesmal nur Regen und nicht Schneeregen wie 2019, der zum Ende des Gottesdienstes hin die Wallfahrer kalt erwischte. Selbst die Predigt von Pfarrer Josef Spitzhirn ähnelte sich in weiten Teilen der von vor drei Jahren.

Tradition vor winterlicher Kulisse: Nach zwei Jahren Pause konnte die Leonhardifahrt in Hundham nun wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Vieles ähnelte in wohltuender Weise der Fahrt 2019. © THOMAS PLETTENBERG

Erneut machte er mit dem Gleichnis vom Schatz im Acker deutlich, dass das Suchen und Finden eines Schatzes das Leben verändert. Es würde einen zu Dingen befähigen, zu denen man vorher nicht in der Lage gewesen wäre. „Die Freude gibt uns Kraft und macht uns freier“, sagte der Pfarrer und mahnte, dass der wahre Schatz das Himmelreich Gottes sei. Der Heilige. Leonhard habe sich für die Unfreien eingesetzt, damit auch sie zum Himmelreich Gottes finden. In Leonhards Sinne zu handeln, das bedeute, Mensch, Tier und Natur gut zu behandeln und die Schöpfung zu bewahren. „Endlich spüren wir wieder, dass Lehards uns verändern will. Wir haben Lehards dann verstanden, wenn wir die Kraft finden, um ein neuer, befreiter Mensch zu sein“, schloss Pfarrer Spitzhirn seine Predigt aber dann doch mit einem anderen Aspekt.

Den Segen für Mensch und Tier spendete Pfarrer Josef Spitzhirn. © THOMAS PLETTENBERG