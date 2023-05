Fünf Bürgermeister erlebt: Gemeindegeschäftsleiter aus Fischbachau hört auf

Von: Sebastian Grauvogl

Räumt seinen Schreibtisch: Mit 62 Jahren tritt der Fischbachauer Rathaus-Geschäftsleiter Hans Neundlinger in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein. © Thomas Plettenberg

Fünf Bürgermeister hat Hans Neundlinger in seinen 32 Jahren als Geschäftsleiter im Fischbachauer Rathaus auf. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Fischbachau – Man sieht sich immer zwei Mal im Leben: Ein weiser Spruch, der sich für Johann Neundlinger und Stefan Deingruber Ende März 2022 bewahrheitet hat. Mit Deingrubers Amtsantritt als neu gewählter Bürgermeister waren die beiden bereits zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn gleichzeitig im Fischbachauer Rathaus beschäftigt – allerdings unter anderen Vorzeichen, wie Geschäftsleiter Neundlinger schmunzelnd erklärt: „Fast zehn Jahre lang war ich sein Chef, jetzt ist er meiner.“ Allerdings ist die Dauer dieses Dienstverhältnisses begrenzt: In wenigen Tagen wird Neundlinger in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintreten – und damit nach 32 Jahren den Schreibtisch des geschäftsleitenden Beamten in der Gemeindeverwaltung räumen.

Die Karriere des heute 62-Jährigen begann 1978 in seiner Heimat Straubing mit der Ausbildung zum Verwaltungsangestellten – ja, noch ohne „fach“ dazwischen. „Fachangestellte gab’s damals noch nicht“, feixt Neundlinger, der das Fachabi an der Abendschule nachholte, um danach an der Bayerischen Beamtenfachhochschule in Hof das Studium für einen Eintritt in den gehobenen Dienst zu absolvieren. Nach vier Jahren als Sachgebietsleiter im Bereich Haushalt beim Straßenbauamt in Deggendorf zog Neundlinger 1991 mit seiner Frau Christine nach Fischbachau. Er trat am 1. Mai die Stelle des Geschäftsleiters in Fischbachau an, sie am selben Tag die Tätigkeit der Standesbeamtin im Schlierseer Rathaus.

Fünf Bürgermeister erlebt

Fünf Bürgermeister hat Hans Neundlinger in seiner Karriere erlebt: Jakob Kreidl, Franz Sellmayr, Josef Lechner, Johannes Lohwasser und jetzt Stefan Deingruber. So unterschiedlich die Rathauschefs in ihren Charakteren auch waren: „Jeder von ihnen hatte stets das Wohl der Gemeinde zum Ziel“, betont Neundlinger. Folglich habe die Zusammenarbeit immer gut geklappt. Selbst dann, wenn mal Kompromisse auf beiden Seiten notwendig waren. „Der gegenseitige Respekt war immer da.“ So habe er auch von jedem Bürgermeister viel mitgenommen – beruflich wie persönlich.

Die Arbeit selbst habe sich mit der Zeit verdichtet, durch die fortschreitende Digitalisierung noch mehr. Immer öfter sei aus Verwaltungshandeln komplexes Projektmanagement geworden. Bei allem Mehraufwand habe dies aber auch das Gefühl verstärkt, mehr selbst gestalten zu können.

Personalentwicklung war sein Steckenpferd

Mit am meisten Freude bereitet haben Neundlinger aber seine Aufgaben in der Personalführung. Die gezielte Förderung von Auszubildenden und Mitarbeitern durch Weiterbildungen habe dazu geführt, dass man viele Stellen aus den eigenen Reihen besetzen konnte, betont Neundlinger stolz. So etwa 2018 die Kämmerei mit der damals noch sehr jungen Veronika Rauscher.

Damit es auch in der Geschäftsleitung einen reibungslosen Wechsel gibt, ist Neundlingers Nachfolger Felix Stahl bereits seit einem Jahr im Rathaus. Diese Entscheidung sei optimal für die Einarbeitung gewesen: „Ich konnte ihm sehr viel Wissen weitergeben“, sagt Neundlinger. Der 62-Jährige will seine Heimatgemeinde nun ganz entspannt aus Bürgersicht genießen und sich mit Radeln und Wandern weiter fit halten. „Aber nicht mehr nur am Wochenende, wo alle anderen unterwegs sind“, betont er augenzwinkernd.

