Funkstille im Leitzachtal: o2-Kunden klagen über Empfangsprobleme

Fischbachau – Seit etlichen Tagen sind o2-Kunden im Leitzachtal von der modernen Kommunikation abgeschnitten. Weder mobiles Internet, noch SMS oder Anrufe funktionieren. Fischbachau als schwarzes Mobilfunk-Loch? Aktuell leider ja, bestätigte Bürgermeister Josef Lechner (CSU) nun im Gemeinderat. „o2-Kunden sind seit Wochen weg vom Fenster.“

Grund sind technische Probleme, teilt Telefónica-Pressesprecher Jörg Borm auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Eine Beschädigung an einem zentralen Bauteil an einer der Mobilfunkanlagen im Gemeindegebiet führe zu Beeinträchtigungen der Versorgung vor Ort. „Wir bedauern dies sehr“, sagt Borm. Die Techniker würden bereits an einer Wiederherstellung arbeiten. Wann der Normalbetrieb wieder starten kann, dazu äußert sich Borm nicht.

Ein anderer Anbieter bemüht sich derweil um den Ausbau seiner Sendekapazitäten. Um die Mobilfunkabdeckung im südlichen Gemeindebereich zu verbessern, habe die Deutsche Telekom die Gemeinde um Unterstützung bei der Suche nach einem Standort für einen LTE-Sendemasten gebeten. Da man diesen auf keinen Fall in bebautem Gebiet aufstellen lassen wolle, habe man der Telekom das gemeindeeigene Grundstück am Hochbehälter vorgeschlagen, rief Lechner in Erinnerung. Hier wäre auch ein Stromanschluss vorhanden. Allerdings hätten die wegen des einzureichenden Bauantrags notwendigen Abstandsflächen nicht ausgereicht.

Das Unternehmen habe diese Position ohnehin als nicht geeignet eingestuft und stattdessen zwei Alternativstandorte auf Privatflächen in der näheren Umgebung vorgeschlagen, erklärte der Bürgermeister. Einer der Grundstückseigentümer habe nach Rücksprache sein Einverständnis signalisiert. Da hier die Gemeinde Abstandsflächen übernehmen müsste, sei ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates nötig, so Lechner.

Der Rathauschef warb im Gremium um Zustimmung. Der nun ausgewählte Standort sei das „geringere Übel“ . Sollte die Telekom einen Hausbesitzer finden, der einem Masten auf seinem Dach im Innenbereich zustimmt, könne man dies nicht verhindern. „Da sind wir reine Zuschauer“, warnte Lechner. Dieses Argument zog bei den meisten Gemeinderäten. Gegen zwei Stimmen segneten sie das weitere Vorgehen ab.

Willi Rothemund (FWG) wollte aber wissen, ob weitere Anbieter mit Anfragen für eigene Masten folgen könnten. „Wäre es da nicht besser, sie alle an einem Ort zu bündeln?“ Technisch sei dies möglich, meinte Georg Göttfried (FaB). „Aber die Firmen wollen das nicht.“ Auch der Bürgermeister wollte nicht versprechen, dass Fischbachau von weiteren Funkstandorten verschont bleibt. Gesundheitliche Schäden für die Bürger seien aber nicht zu befürchten, da die Grenzwerte eingehalten werden.

Diese Diskussion brauche man ohnehin nicht mehr aufmachen, ergänzte Göttfried: „Da spielt auch die Psychologie eine große Rolle.“ Umso wichtiger sei es, die Masten möglichst versteckt und fernab von Wohngebieten zu errichten.

