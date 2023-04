Ein „Frauenteam“ für den Wallfahrtsort

Von: Alexandra Korimorth

Feierlicher Einzug: die Garser Missionsschwestern (v.l.) Ruth Maria Stamborski (Oberin), Hildegard Dankl, Agnes König, Margret Obereder und Cäcilia Schwaiger, gefolgt von (v.l.) Dekan Michael Mannhardt, Pfarrer Erich Schmucker, Generalvikar Christoph Klingan, Kurat Johann Schweiger und Pfarrer Josef Spitzhirn. © Thomas Plettenberg

Herzlich und feierlich wurden am Sonntag die vier Garser Missionsschwestern begrüßt, die künftig im und um den Wallfahrtsort Birkenstein wirken werden.

Fischbachau – Festliche Bläserklänge der Musikkapelle Fischbachau erfüllten den Kirchenraum von St. Martin, als die vier neuen Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser, Schwester Margret Obereder, Schwester Hildegard Dankl, Schwester Agnes König und Schwester Cäcilia Schwaiger sowie die fünf Geistlichen durch den Mittelgang in Richtung Altarraum schritten. Christoph Klingan, Generalvikar des Erzbischofs von München und Freising, war flankiert von Kurat Johann Schweiger, Dekan Michael Mannhardt, Pfarrer Erich Schmucker und Pfarrer Josef Spitzhirn. Letzterer begrüßte die Gäste, darunter Erzbistums-Amtschefin Stephanie Herrmann, zahlreiche Mitschwestern und Familienangehörige der vier neuen Missionsschwestern aus Gars, Bürgermeister Stefan Deingruber, Vertreter der Ortsvereine und der Pfarrverbände Oberes Leitzachtal und Miesbach.

Besonderer Gruß an Arme Schulschwestern

Sein besonderer Gruß galt den Armen Schulschwestern, die bis Ende Oktober 2022 ihren Dienst in Birkenstein verrichteten und die versprochen hatten, dass sie noch einmal anpacken würden, sollte es mit der Neubesetzung nichts werden. Ihnen nickte Generalvikar Klingan zu Beginn seiner Predigt dankend und zuversichtlich zu: „Mit Gottes Segen wird es auch was G’scheits werden.“

Die Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser aus Gars haben sich dem Miteinander, dem Leben in der Gemeinschaft verschrieben. Im Zentrum ihrer Spiritualität stünde der Aspekt der Erlösung. „Das passt alles gut hierher zu diesem bedeutsamen Wallfahrtsort nach Birkenstein und wird helfen, dass hier weiter ein lebendiger Ort des Gebets und der Gemeinschaft sein wird“, sagte der Generalvikar.

Bis zur Zusage hat es einige Zeit gedauert

Provinzoberin Schwester Ruth Maria Stamborski betonte, dass die Garser Schwestern „ihre Kraft und Liebe in den Dienst der Menschen und der Kirche stellen“. Durch die Gespräche mit den Schwestern und Wahlprozesse habe es ein wenig gedauert, bis sie auf die Anfrage aus Birkenstein mit „Ja“ hätten antworten können. „Wir expandieren nicht. Wir leben miteinander und füreinander. Und das ist schließlich für einen Wallfahrtsort wesentlich“, meinte die Schwester Oberin.

Eine Schwester wirkte in Japan und der Ukraine

Sodann stellten sich die vier Missionsschwestern den Gläubigen vor und bekundeten, wie sehr sie sich freuten, den Ruf nach Birkenstein vernommen zu haben. Schwester Margret Obereder ist im Wallfahrtsort Maria Puchheim in Österreich groß geworden, war in Augsburg, Wien und in der Ukraine tätig und wird als Oberin in der Wallfahrtsseelsorge als Gemeindereferentin tätig sein. Schwester Hildegard Dankl wirkte 25 Jahre als Missionsschwester in Japan, 18 Jahre in der Ukraine und vier Jahre in München. „Jetzt bin ich da und versuche mein Bestes“, sagte sie mit Blick auf ihre Aufgaben als Mesnerin der Wallfahrtskirche.

Freude über Schnee zum Amtsantritt

Schwester Agnes König aus Niederbayern verbrachte 30 Jahre als Missionsschwester in Bolivien und 14 Jahre in Wien. Auch sie zeigte sich „froh und glücklich“, an einem Wallfahrtsort tätig zu sein. Und Schwester Cäcilia Schwaiger, die bis kurz vor Ostern noch in Gelting war, wird als Gemeindereferentin in den Pfarrverbänden Miesbach und Hausham arbeiten. Sie freute sich, dass es zu ihrem Amtsantritt schneite. Denn dann ruhe ein Segen auf all dem, was neu beginne.

Kurat vergleich Seelsorgeteam mit Fußballmannschaft

Kurat Johann Schweiger hieß sie alle willkommen, verglich das Seelsorgeteam mit einer Fußballmannschaft, bei dem jetzt das Frauenteam wieder vollständig sei. Er überreichte den Schwestern einen kleinen Hollerbaum und Pfingstrosen, die in Birkenstein gedeihen mögen. Auch Bürgermeister Deingruber freute sich, dass einer der wichtigsten Wallfahrtsorte Bayerns nun wieder Ordensschwestern habe.