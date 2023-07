Gaufest in Elbach: 5500 Trachtler trotzen dem Wetter - Lachende Gesichter bleiben

Von: Alexandra Korimorth

Gottesdienst vor Bilderbuchkulisse: Über 5500 Trachtler wohnten der Messe in Elbach bei. © Thomas Plettenberg

Das Wetter am Sonntag verlangte den 5500 Trachtlern beim Gaufest in Elbach Flexibilität und Hingabe ab. Obwohl bestens vorbereitet, lief es nicht so rund wie gewohnt. Am Ende aber recht lustig.

Elbach – Der Gauvorstand und das Organisationsteam um Festleiter Benedikt Bacher hatten es nicht leicht. Quasi im Zehnminutentakt änderte sich das Wetter – und das nicht erst am Sonntag. Schon am Samstag war es so wechselhaft, dass beim Gauheimatabend die Trachtenschau für alle 58 angemeldeten Trachten- und Musikvereine wegen der Bodenverhältnisse abgesagt wurde. Gerade die Schalkfrauen mit bodenlangen Seidengewändern waren darüber nicht unglücklich. Nass sollten sie aber trotzdem noch werden – ausgerechnet zum Ende des Festgottesdienstes.

Den hatten die Organisatoren abends zuvor ins Bierzelt und morgens doch wieder auf die Wiese zurückverlegt. „Wir wollten den Gottesdienst absolut nicht im Zelt, sondern lieber in der freien Natur“, erklärte Pfarrer Josef Spitzhirn. Zu diesem Zeitpunkt war er noch überzeugt, dass sein Wettersegen halten würde.

Pfarrer nimmt auch Bezug auf tödliches Unglück in Weyarn

Die 5500 Trachtler akkurat in Blöcken an den Nummerntaferln aufgestellt, vorne der Feldaltar und dahinter, quasi als Altarbild, der Hochmiesing, die Aiplspitz und der Jägerkamp – das gab ein eindrucksvolles Gesamtbild ab. Gleichzeitig war es, wie Pfarrer Spitzhirn mit dem Gleichnis vom Schatz im Acker deutlich machte, ein Ausdruck der Freude, eine Botschaft der Verbundenheit und ein klares Bekenntnis zur Heimat. „Tracht stiftete Identität und Gemeinschaft.“ Im Gebet und im Gedenken an die Verstorbenen, insbesondere an die drei jungen Weyarner, die vorige Woche bei der Arbeit tödlich verunglückten, schloss Spitzhirn die Predigt. Da nieselte es nur leicht.

Nachwuchs im Sonnenschein: Der Festzug beim Gau-Heimattag des Oberlandler Gauverbands konnte weitgehend im Trockenen stattfinden. Hier die Trachtler aus Otterfing. © Thomas Plettenberg

Ehrengäste halten tapfer durch

Dennoch verabschiedeten sich eine Menge der Trachtler beim ersten Regenschauer ins Zelt. Die Ehrengäste, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, Landrat Olaf von Löwis mit Frau, Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber und Alt-Bürgermeister Josef Lechner sowie Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, hielten indes durch – auch, nachdem Gauvorstand Georg Engelhard zur Aufstellung zum Festzug bat.

Honoratioren im Regenguss: Der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (r.), Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan (3.v.r.) neben Ilse Aigner sowie Gauvorstand Schorsch Englhart (2.v.l.). © Thomas Plettenberg

Just als die Musik die Trachtler aus dem Zelt gelockt hatte, ging ein richtiger „Duscherer“ nieder. Ein Teil stellte sich trotzdem zum Umzug auf. Die Elbacher marschierten mit den Ehrengästen vorneweg, und die Trachtler folgten – nicht ganz so in Reih und Glied wie gewohnt. Immer wieder fädelten ganze Vereine oder versprengte Vereinsmitglieder ein, die aus dem Zelt gehastet kamen. Schirme wurden aufgespannt und Erinnerungen an andere Gaufeste kamen auf. Zum Beispiel an das Unwetter 1999 in Schliersee oder den Seitenregen 1987 in Bad Wiessee, der als „Nebelreißen“ angekündigt war. Dieser Begriff wurde zum Running Gag beim Festzug.

Derlei Scherze, aber vor allem das Aufspielen der 28 Musikkapellen und Spielmannszüge, bewirkte, dass die Trachtler am Ende mit lachenden Gesichtern ins Zelt einmarschierten, wo das Mittagessen wartete. Bei den Ehrentänzen, dem Überreichen der Gauehrengaben und der Ehrungen fürs Gaupreisplatteln war es dann auch schon egal, was das Wetter draußen für Kapriolen schlug.