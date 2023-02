Geldeingang im Downhill-Tempo: Crowdfunding für Pumptrack Fischbachau läuft richtig rund

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Faust drauf und Daumen hoch: Luis Rudorf bei der Spendenübergabe an Fabienne Nadjar. © TP

Drei Wochen lang läuft nun die Crowdfunding-Aktion für den Fischbachauer Pumptrack. Die Resonanz überwältigt die Initiatoren. Bereits jetzt ist das Spendenziel zu zwei Drittel erreicht.

Fischbachau/Miesbach – Die Berge, die Luis Rudorf (21) für gewöhnlich unter die Reifen seines Downhill-Bikes nimmt, haben mit den sanften Hügeln eines Pumptracks ungefähr so viel gemeinsam wie der Wendelstein mit dem Taubenberg. Trotzdem weiß der Mountainbiker aus Miesbach, der hauptberuflich gerade die Meisterschule für Optiker besucht, wie wichtig solche Strecken für den Nachwuchs sind – und auch für alle anderen, die an ihrer Fahrtechnik feilen wollen: „Hier kann jeder noch was lernen“, sagt Rudorf. Und natürlich auch einfach Spaß daran haben, sich mit Freunden ohne weite Anfahrt zum Radeln oder Inlineskaten zu treffen.

Da war es für Rudorf fast schon selbstverständlich, die Crowdfunding-Aktion für den geplanten Pumptrack in Fischbachau zu unterstützen. Dies tut der Downhiller nicht nur mit seiner mittlerweile beträchtlichen Reichweite in den sozialen Netzwerken, sondern auch mit barem Geld. 500 Euro hat der 21-Jährige zusammen mit seinem Vater Harald Rudorf, dem Inhaber von Optik Bucher am Miesbacher Marktplatz, nun an Pumptrack-Initiatorin Fabienne Nadjar (16) überreicht. Verbunden mit der Zusage, dass finanzieller Nachschub folgen wird. Bis April legen die Rudorfs für jede verkaufte Sportbrille noch zehn Euro oben drauf.

Crowdfunding erlebt ungeahnten Spendenansturm

„Richtig cool“, sagt Fabienne Nadjar auf Nachfrage unserer Zeitung zu der Aktion. Auch ihre Mutter Derja ist begeistert, wie schnell das Crowdfunding ins Rollen gekommen ist. Binnen drei Wochen sind auf der Plattform www.viele-schaffen-mehr.de der Raiffeisenbank im Oberland bereits mehr als 20 000 Euro an Spenden eingegangen. Das Ziel von 33 000 Euro ist damit bereits zu fast zwei Drittel erreicht.

Auch die Unterstützung aus dem Rathaus sei toll, teilt Derja Nadjar erfreut mit. „Wir sind im engen Austausch.“ Dieser Rückhalt motiviere ungemein. Und auch der Zusammenhalt im Ort sei beeindruckend. Mehrere Vereine hätten bereits angekündigt, mit eigenen Aktionen Geld fürs Pumptrack zu sammeln. Nadjar selbst plant noch eine Tanz-Aktion mit ihrem Zumba-Kurs. „Es geht weiter – nur nicht ausruhen“, ruft auch Mitinitiatorin Gisela Göttfried auf der Crowdfunding-Homepage auf.

Mindestens genauso wichtig wie das überwältigende Sponsoring ist für die Initiatoren aber die damit verbundene Begeisterung für den Fischbachauer Pumptrack. Und, dass auch ein „angehender Profi“ wie Luis Rudorf diese Idee unterstütze. Der verspricht auf Nachfrage unserer Zeitung, die Strecke nach Fertigstellung auch mal selbst unter die Räder zu nehmen. Und wer den Downhiller kennt, kann schon erahnen, dass diese Testfahrt sicher nicht im Schneckentempo ablaufen wird.

Weitere Spenden

für den Fischbachauer Pumptrack sind möglich unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/pumptrack-fischbachau

sg