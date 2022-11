Glockenalm Fischbachau: Zeitplan für Neueröffnung von Campingplatz weiter offen

Von: Sebastian Grauvogl

Einsames Häuschen im Wald: Nur das Rezeptionsgebäude steht schon auf dem Campingplatz Glockenalm in Aurach. © Tp

Abgeholzt ist bereits seit dem Frühjahr, mittlerweile steht auch ein fix und fertiges Rezeptionsgebäude auf dem Campingplatz Glockenalm in Aurach. Doch der weitere Zeitplan ist offen.

Aurach – Die Zeitangabe „bald“ ist bekanntlich ein dehnbarer Begriff. Der Neustart des Campingplatzes Glockenalm in Aurach ist diesbezüglich aber in Dimensionen vorgestoßen, die anfangs wohl nicht mal Eigentümer Michael Müller selbst für möglich gehalten hätte. „Bald sind wir da“, schrieb Müller schon im März 2019 auf dem eigens für sein neues Projekt in Fischbachau erstellten Internetauftritt. Auf der Nürnberger Freizeitmesse widmete er der neuen Glockenalm sogar einen eigenen Stand. „Neu ab 2019/2020“ verkündete ein großformatiges Schild.

Ein Optimismus, der mittlerweile vornehmer Zurückhaltung gewichen ist. Es gebe nach wie vor keinen konkreten Zeitplan, lässt Müller auf Nachfrage unserer Zeitung verlauten. Einen Starttermin will er auch nicht nennen. Und überhaupt gebe es eigentlich nichts Neues zu berichten, meint der Unternehmer spürbar zugeknöpft.

Rezeptionsgebäude steht bereits

Was nach Stillstand klingt, stellt sich vor Ort zumindest etwas anders darf. Nachdem Müller die durch die jahrelange Brache zugewucherte Glockenalm bereits im Frühjahr von Bäumen und Gestrüpp befreien ließ, ist das Gelände mittlerweile auch neu eingezäunt. Ja sogar ein erstes Gebäude steht auf dem Campingplatz: die künftige Rezeption, wie Müller verrät. Da sie momentan aufgrund der noch fehlenden Mobilheime keine Gäste empfangen kann, diene sie den Arbeitern vor Ort als Hauptquartier. Dass dieses zumindest ab und zu auch genutzt wird, verraten eine Feuerschale sowie die Sitzgruppe auf der hölzernen Terrasse.

Aus Gemeindesicht geht das alles in Ordnung, teilt Fischbachaus Bauamtsleiter Werner Wagner auf Nachfrage mit. Der Bauausschuss habe für das Rezeptionsgebäude sowie die geplanten Chalets mit einer Grundfläche von jeweils zwölf mal fünf Metern grünes Licht gegeben. Wie das Landratsamt mitteilt, fehlt für eine finale Beurteilung aber noch ein überarbeiteter Freiflächengestaltungsplan für das Areal, den der Antragsteller bislang noch nicht eingereicht habe.

Eigentümer in andere Projekte eingespannt

Wann all das umgesetzt wird und der Ganzjahrescampingplatz endlich eröffnet, hängt vermutlich auch von Müllers Unternehmensplanung ab. So lässt er wissen, dass er noch in zahlreichen anderen Projekten eingespannt sei. Ein Blick ins Internet bestätigt, dass der Glockenalm-Eigentümer gut im Geschäft ist. Ausgehend von seinem Hauptsitz in Beilngries im Altmühltal, wo Müller mittlerweile unter dem Titel „Naturama“ ein Fasshotel, ein Schäferwagendorf und ein Tiny-House-Hotel am Laufen hat, ist er auch am Brombachsee im Fränkischen Seenland sowie in Wemding am schwäbischen Waldsee mit Tiny Houses vertreten. Am Titisee im Schwarzwald vermietet er zudem kleine Schwarzwaldhütten an die Camper.

Den Markennamen Naturama soll übrigens auch die frühere Glockenalm in Zukunft tragen, zeigt ein Blick auf die Internetseite: „Naturama finden Sie demnächst auch in der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Campingplatz Fischbachau – Wir sind bald da!“

sg