Gnadenhof Fischbachau: Almwirt rettet Tiere - Besucher akzeptieren Abstriche bei der Speisekarte

An der Schwaiger Alm verbringen zahlreiche Tiere ihren Lebensabend. Für Almwirt Andreas Bittig ist der selbst geschaffene Gnadenhof ein lang ersehntes Ziel. Kritiker gibt es dennoch.

Miesbach – Das Außengelände der Fischbachauer Schweigeralm ist belebt, trotz der coronabedingten Schließung der Almhütte selbst. Statt am Tresen lehnen viele Kunden jetzt am Weidezaun – und beobachten gespannt etwas, was im Landkreis in dieser Form einmalig ist: den Gnadenhof von Almbetreiber Andreas Bittig.

Gnadenhof ist eine Herzensangelegenheit von Almbetreiber Bittig

Auf der anderen Seite des Zauns: fünf Laufenten, drei Ziegen, zwei Esel und neun Hängebauchschweine – artgerecht getrennt in unterschiedliche Bereiche. Egal an welchen Zaun Bittig herantritt, die Tiere begrüßen ihn. Das Bild, dass sich den Besuchern bietet, ist aber nicht als Attraktion gedacht. Denn: „Alle Tiere sind Lebewesen wie wir“, sagt Bittig. Der Gnadenhof sei aus der Überzeugung heraus entstanden, dass auch Tiere ein Recht auf einen friedlichen Lebensabend haben.

Bittig selbst tut der Gnadenhof ebenfalls gut: „Das ist alles, was ich in meinem Leben gesucht habe.“ Er sei angekommen, müsse sich nicht mehr verstellen. Und: „Es ist beeindruckend, wie viel die Tiere zurückgeben.“ Der Almbetreiber verbringt täglich eine Stunde bei seinen Tieren, mistet aus und füllt Futter nach. „Wenn mir Esel Joe seinen Kopf auf meine Schulter legt oder die Schweine am Strumpf zupfen, da komme ich richtig runter“, erzählt der 52-Jährige.

Besitzer gründet Verein zur finanziellen Trennung

Für seinen Gnadenhof bekommt Bittig unterschiedliche Rückmeldungen. „Natürlich gibt es Kritiker, die den Sinn in dem Hof nicht sehen – aber ich bekomme auch Zuspruch“, sagt der Fischbachauer. Beispielsweise spende ein ortsansässiger Supermarkt häufig übriges Gemüse. Der Verpächter des Areals, Michael Bonleitner junior, habe Bittigs Tiere in der ersten Corona-Welle mit Futterspenden unterstützt. „Und ein Anwohner hat mir kürzlich ein Teichbecken vorbeigebracht“, so der Almbetreiber. Damit könne er seinen Enten mehr Wasserfläche bieten. Zudem spendeten zahlreiche Nutzer auf Facebook für die Tier-Versorgung während der Pandemie (wir berichteten).

Den Gnadenhof und die bewirtschaftete Almhütte – beides betreibt Bittig seit rund zweieinhalb Jahren – sollen künftig finanziell sauberer getrennt werden. Dafür hat der 52-Jährige jetzt einen Verein gegründet. Zwölf Leute habe er schon an Bord, die ihn künftig unterstützen. Mit der Vereinsgründung könne er Spenden annehmen und Quittungen ausstellen.

Gebühr zur Unterbringung war eine Sonderregelung

Der Gründung vorausgegangen war die Kritik einer Frau, die vorübergehend ein Tier gegen ein Entgelt bei Bittig untergestellt hatte. Ihr zufolge handle es sich bei dem Areal wegen der Bezahlung um keinen Gnadenhof – was der Almbetreiber von sich weist. „Den monatlichen Betrag habe ich für ein Nutztier erhalten, das ich sonst nicht hätte aufnehmen können“, sagt Bittig. Auf eigene Kosten hält der Almbetreiber beispielsweise Hängebauchschweine, die nicht als Nutztiere gelten, aber dennoch geschlachtet würden. „Einfach nur, weil sie keiner mehr brauchen konnte. Wenn ich mehr Platz hätte, würde ich noch mehr aufnehmen.“

Durch die viele Arbeit auf dem Hof serviert Bittig in seiner Almhütte nur einfache Mahlzeiten. „Damit haben sich die meisten Besucher abgefunden“, meint der Fischbachauer. Die Blicke am Zaun bestätigen: Der Gnadenhof ist für die Besucher schließlich auch ein Mehrwert. nap

