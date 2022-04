Franz Kreidl will alten Strommast zum Windrad umbauen

Von: Christian Masengarb

22 Meter hoch ist der Strommast auf dem Hof von Franz Kreidl, mit Rotor wären es 25 Meter. Weil der Mast an einer windigen Stelle stehe und auch nach 50 Jahren gut in Schuss sei, will Kreidl ihn weiternutzen. Entscheidender Punkt: Macht die Statik mit? © Stefan Schweihofer

Franz Kreidl aus Grabenau will einen nicht mehr benötigten Strommast auf seinem Hof zum Windrad umbauen. Passt die Statik, hat er die Unterstützung der Gemeinde.

Fischbachau – Dass die Bayernwerke in Fischbachau überirdische Stromleitungen abbauen und unter die Erde legen, hat Landwirt Franz Kreidl sen. aus Grabenau auf die Idee gebracht, den dadurch überflüssigen Strommast auf seinen Hof zum 25 Meter hohen Windrad umzubauen. Prinzipiell eine gute Idee, meinten die Mitglieder des Bauausschusses Fischbachau in ihrer jüngsten Sitzung. Wichtig sei, dass die Statik des laut Kreidl rund 50 Jahre alten Masts dem Umbau standhält.

Kreidl dürfte 25 Meter hohes Windrad Bauern, weil er Landwirt ist

Unkompliziert ein Windrad bauen, und das in Bayern? Ja, das geht, erklärte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU). Er hatte den Punkt nach der offiziellen Tagesordnung angesprochen, weil Kreidl die Meinung des Gremiums zu seinem Projekt ausloten wollte.

Deingruber sagte, der Regionalplan verbiete zwar im südlichen und mittleren Landkreis Windkrafträder, die höher als die für genehmigungsfreie Anlagen geltende Grenze von 15 Metern sind. Das Verbot gelte aber nicht für Landwirte, weil diese privilegiert sind. Deingruber: „Den Landwirt kann die Regionalplanung nicht steuern.“ So lange das Windrad der Landwirtschaft dient und ihm keine öffentlichen Belange entgegenstehen, sei das Vorhaben planungsrechtlich möglich. Ein Landwirt und Stadtratsmitglied in Miesbach habe nach diesem Muster bereits eine 25 Meter hohe Anlage errichtet.

Kreidl plant in gleicher Größe. „Der Mast steht am höchsten Punkt auf unserem Grundstück“, erklärte er aus dem Publikum. „Da geht Wind wie die Sau.“ Derzeit sei der Mast rund 22 Meter hoch, der Rotor habe einen Durchmesser von fünf Metern. Rund drei Meter davon überragen den Turm, was die Gesamthöhe von 25 Metern ergibt. Kreidl: „Ich brauch’ nur den kleinen Propeller drauf setzen, fertig ist’s. Ich weiß nicht, was dagegen spricht.“ Die Lage sei außerdem so versteckt, „den sieht man noch nicht mal“.

Die Gemeinderäte erklärten Kreidl ihre grundsätzliche Unterstützung. Sorge bereitete ihnen aber die Tragfähigkeit des ein halbes Jahrhundert alten Masts. „Ich sehe es grenzwertig wegen der Statik“, sagte Thomas Kantenseder (FaB). Am Schwarzenberg sei bereits die Montage einer kleinen Webcam an einem Stahlturm gescheitert. Halte der Mast das Windrad aber aus, könne er sich den Umbau vorstellen. Den Mast wegreisen und neu bauen wolle er keinesfalls. Martin Bacher (FWG) sagte, wenn es der Landwirtschaft hilft, unterstütze er das Projekt

Entscheidender Punkt: Macht die Statik mit?

Deingruber fasste in Richtung Kreidl zusammen: „Du musst beim Statiker nachfragen.“ Das sei für einen Baubeginn ohnehin unerlässlich, weil das Landratsamt entsprechende Unterlagen einfordere. Die Statik brauche den Bauausschuss also nicht kümmern. „Wenn das Windrad der Landwirtschaft hilft und nicht einsehbar ist, hast du die Unterstützung.“

Kreidl sagt auf Nachfrage, er sei bereits wegen der Statik aktiv geworden. Die Bayernwerke würden ihm den Mast gerne überlassen, momentan durchforsteten sie ihr Archiv nach dessen statischen Berechnungen. Ob sie diese nach 50 Jahren noch finden, sei allerdings zweifelhaft. Ohne Unterlagen könnte Kreidl, der auch ein Planungsbüro betreibt, selbst einen Statiker beauftragten. Dieser bräuchte aber zumindest Baupläne – und auch die sind nicht sicher vorhanden. Der Ausgang ist also offen.

Kreidl will in jedem Fall dranbleiben. Viel verdienen werde er mit seinem Windrad nicht, sagt er. Aber der Mast sei in gutem Zustand und biete sich durch die windstarke Lage für die Weiternutzung an. Weil er zudem seit 50 Jahren an dieser Stelle steht, brauche ihm niemand vor der „Verspargelung“ der Landschaft warnen, wie es Gegner von Windkraftanlagen gerne tun. Für ihn ist klar: „Ich möchte ein bissl was in Bewegung bringen.“

