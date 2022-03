Großeinsatz bei Elbach: Bauernhof in Vollbrand - Wohnhaus zerstört - Sachschaden in Millionenhöhe

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Im Vollbrand: Sogar aus dem Dachstuhl schlugen die Flammen. © Feuerwehr Schliersee

Großbrand bei Elbach: Das Wohnhaus eines Bauernhofs ist vollständig den Flammen zum Opfer gefallen. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. Sachschaden: rund eine Million Euro.

Elbach - Der Notruf kam am Samstag, 19. März, gegen 19.45 Uhr. „Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens“ lautete die Erstmeldung, teilt der Miesbacher Kreisbrandinspektor Florian Dirscherl mit. Als die vier Fischbachauer Gemeindefeuerwehren am Einsatzort beim Hof Endstall ankamen, stand das Wohnhaus des Bauernhofs bereits in Flammen. Umgehend erhöhten die Einsatzkräfte die Alarmstufe. Auch in den Nachbargemeinden heulten die Sirenen. Aus allen Richtungen eilten Feuerwehrautos herbei, um ein Übergreifen der Flammen auf die angebaute Tenne und die Nachbarhäuser zu verhindern.

Nur von außen löschen konnten die Feuerwehrleute beim Bauernhofbrand in Elbach. Ein Innenangriff war angesichts des schnellen Ausbreitens der Flammen nicht mehr möglich. © Feuerwehr Schliersee

Bis in die frühen Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten. Der historische Bauernhof musste noch während des Einsatzes teilweise abgebrochen werden. Nur so konnten die Feuerwehrleute auch die letzten Glutnester im verputzten Holzblockbau erreichen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie hier.

Die Bewohner blieben bei dem Brand unverletzt, sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch das Vieh konnte sich aus dem Stall retten. Obwohl die Tenne - auch dank einer Brandschutzmauer - erhalten blieb, schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund eine Million Euro. Der Kripo ermittelt zur Brandursache. Weitere Infos gibt es dazu bis dato noch nicht, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

sg

Lesen Sie auch Ukraine-Krieg: Weitere Geflüchtete im Landkreis Miesbach erwartet - Angespanntes Ausharren am Amt Mehr als 250 Geflüchtete aus der Ukraine sind bereits im Landkreis Miesbach angekommen. Binnen Wochenfrist erwartet das Landratsamt Hunderte weitere Schutzsuchende. Ukraine-Krieg: Weitere Geflüchtete im Landkreis Miesbach erwartet - Angespanntes Ausharren am Amt Wohnhaus in Vollbrand: Großeinsatz für Feuerwehr in Fischbachau Fischbachau – Am Samstagabend ist es in Fischbachau im Weiler Endstall zu einem schweren Brand gekommen. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Wohnhaus in Vollbrand: Großeinsatz für Feuerwehr in Fischbachau

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.