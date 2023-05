Haushalt 2023 der Gemeinde Fischbachau: Schuldenabbau - wenn auch nur vorübergehend

Von: Sebastian Grauvogl

Verkauf nach wie vor offen: Auch heuer taucht die Veräußerung der Wolfseehalle mit 2,7Millionen Euro auf der Einnahmenseite des Haushalts der Gemeinde Fischbachau auf. Beschlossen hat der Gemeinderat aber noch nichts. © TP

4,5 Millionen Euro an Krediten wird die Gemeinde Fischbachau heuer zurückzahlen. Das geht aus dem jetzt beschlossenen Haushaltsplan für 2023 hervor. Doch neue Schulden sind schon in Sicht.

Fischbachau – Kreditrückzahlungen von 4,5 Millionen Euro, keine neuen Schulden: Der Haushaltsplan der Gemeinde Fischbachau für das laufende Jahr steht wie schon 2022 unter dem Motto der Konsolidierung. Wie Kämmerin Veronika Rauscher nun im Gemeinderat erläuterte, zeigt sich dies auch am um stattliche 22,3 Prozent gesunkenen Gesamtvolumen von 26,6 Millionen Euro.

Die Zeit der Rekordhaushalte ist damit vorerst vorbei in Fischbachau. Positive Folge: Der Schuldenstand reduziert sich bis Jahresende von 11,4 auf 6,8 Millionen Euro. Doch Rauscher warnte vor zu viel Optimismus: Bereits 2025 müsse man neue Kredite aufnehmen, um geplante Investitionen wie den Hochwasserschutz, das neue Feuerwehrhaus oder die Erweiterungen von Grundschule und Kindergarten stemmen zu können. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 stünde die Gemeinde damit wieder mit 11,7 Millionen Euro in der Kreide. Die Rücklagen seien da mit einem Rest von 485 500 Euro nahezu aufgebraucht. Hier beginnt der Abbau übrigens schon heuer: Nachdem Fischbachau 2022 noch satte 5,5 Millionen Euro auf die hohe Kante gepackt hatte und hier somit insgesamt 7,3 Millionen Euro liegen hatte, muss Rauscher nun wieder 1,55 Millionen Euro herausnehmen, um die 2023 geplanten Ausgaben bezahlen zu können.

Die größten Investitionen

Knapp vier Millionen Euro (28,4 Prozent der Ausgaben des Vermögenshaushalts) wird die Gemeinde heuer in „sonstige Baumaßnahmen“ stecken: eine Million in weitere Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet Wolfsee, 400 500 Euro für Brandschutzmaßnahmen, Dacherneuerung und Digitalisierung in der Grundschule Elbach, 330 500 Euro für neue Ausstattung an der Mittelschule Fischbachau. Der Straßenbau verschlingt 1,55 Millionen Euro (11,1 Prozent der Ausgaben), wobei hier der Kramersteig in Hundham, die Maierfeldstraße in Fischbachau sowie die Planung der für 2024 angedachten Sanierung des Deiniger Bergs enthalten sind. Hinzu kommen Investitionen in die Kanalisation (514 500 Euro) sowie in die Wasserversorgung (196 000 Euro).

Auf der Einnahmenseite im Vermögenshaushalt stehen weitere Grundstücksverkäufe im Baugebiet Wolfsee (4,4 Millionen Euro), der wie schon im Vorjahr als „Merkposten“ eingestellte Verkauf der Wolfseehalle mit Gastronomie (2,7 Millionen Euro, eine Entscheidung des Gemeinderats liegt laut Bürgermeister Stefan Deingruber wegen eines fehlenden Gutachtens aber noch nicht vor) sowie der im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Überschuss von 506 000 Euro. Letzterer wird heuer auf der Ausgabenseite vor allem von der um 423 000 Euro auf 3,6 Millionen Euro gestiegenen Kreisumlage sowie von den Personalausgaben (3,4 Millionen Euro) geprägt.

Einstimmige Zustimmung des Gemeinderats

Als „grundsoliden Haushalt, mit dem wir gut arbeiten können“, bezeichnete Bürgermeister Deingruber (CSU) das Zahlenwerk seiner Kämmerin. Der bereits gefällte, einstimmige Empfehlungsbeschluss des Finanzausschusses zeuge von gewissenhafter und verantwortungsvoller Arbeit. In Bezug auf die kommenden Jahre schloss Deingruber weitere Grundstücksverkäufe nicht aus, um die Ausgaben finanzieren zu können.

Bernhard Padeller (FaB) sah in den geplanten Ausgaben aber auch ein Zeichen an die Bürger, „dass wir fortlaufend in unsere Gemeinde investieren.“ Nur so könne man es schaffen, die gute Substanz auf einem qualitativ hochwertigen Niveau zu erhalten. Die anderen Gemeinderäte hatten nichts hinzuzufügen und segneten den Haushalt 2023 mit Stellenplan sowie die Finanz- und Investitionsplanung bis 2026 einstimmig ab. Den abschließenden Applaus des Gremiums gab der Bürgermeister gern an die Kämmerin weiter: „Er gebührt Dir.“

