Gemeinderat vergibt Auftrag Ende Mai

von Christian Masengarb

Vor einem Jahr hat die Leitzach die Heißenbrücke mitgerissen. Nun stehen die Planungen für den Neubau vor dem Abschluss. Er dürfte noch heuer fertig werden.

Fischbachau – Wenn der Gemeinderat Fischbachau zu seiner Mai-Sitzung zusammenkommt, kann er eine lange bestehende Lücke über die Leitzach schließen. Wie berichtet, klafft derzeit Leere über dem Fluss, wo einst die Heißenbrücke stand. Die Leitzach hat erst deren Pfeiler unterspült, sie dann beim Hochwasser im Mai 2020 ganz umgerissen. In der Sitzung am 31. Mai plant der Gemeinderat, den Auftrag für den Neubau zu vergeben. Die Ausschreibung dafür läuft am 25. Mai ab.

Heißenbrücke: Neubau wird wohl noch heuer fertig

Dass der Neubau so lange auf sich warten lässt, liegt an der Reihe von Herausforderungen, vor die er die Gemeinde stellte. Die Leitzach habe sich an dieser Stelle tiefer in die Erde gegraben, berichtet Bürgermeister Johannes Lohwasser (FWG). Die Gemeinde konnte die Brücke daher nicht einfach baugleich neu errichten. Sie musste unter anderem das Fundament neu planen, die Uferverankerungen befestigen. Die zusätzlichen Maßnahmen waren umfangreicher als zunächst gedacht. Das erforderte eine neue Kostenschätzung. Alles kostete Zeit.

Hinzu kam die einzuholende wasserrechtliche Erlaubnis vom Landratsamt und die zu führenden Gespräche mit Grundstückseigentümern. Corona verzögerte beides.

Nun sind diese Probleme gelöst. Das Ingenieurbüro habe eine gute Lösung für den Neubau gefunden, sagt Bauamtsleiter Werner Wagner. Optisch werde die neue Betonbrücke der alten fast vollständig gleichen. Sie werde aussehen „wie vorher, nur neu“.

Auch die Kosten dürften laut Wagner die ursprünglich veranschlagten 200 000 Euro nur geringfügig übersteigen. Die Hälfte wird das Wasserwirtschaftsamt tragen. Die Grundstückseigentümer beteiligen sich laut Wagner „angemessen“. All das helfe, dass Fischbachau seinen Anteil am Neubau wohl mit den bereits im Haushalt eingestellten 100 000 Euro begleichen kann. Ist der Auftrag vergeben, will die Gemeinde den Neubau „schnellstmöglich“ angehen, sagt Wagner. Er ist optimistisch, die Lücke über der Leitzach heuer noch schließen zu können.

Ist die Heißenbrücke fertig, soll der Bau am zweiten Fischbachauer Brückenprojekt beginnen: der Leitzachbrücke bei Trach. Wie berichtet, hat sich die Gemeinde dort mit dem Grundstückseigentümer geeinigt und die wasserrechtliche Erlaubnis eingeholt. Den Auftrag will der Gemeinderat ebenfalls in seiner Sitzung am 31. Mai vergeben.