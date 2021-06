Verschoben: Mehr als doppelt so viel Geld wie eingeplant wollte das einzige Unternehmen haben, dass sich für die Neubauten der Heißenbrücke und der Brücke in Trach bewarb. Die Gemeinde schreibt lieber neu aus.

Übergangslösungen geplant

von Christian Masengarb schließen

Der Neubau der Heißenbrücke und der Brücke bei Trach verzögert sich. Es fehlt ein wirtschaftlicher Anbieter. Die Gemeinde arbeitet an Übergangslösungen.

Fischbachau – Bis Wanderer und Landwirte die Heißenbrücke und die Leitzachbrücke bei Trach wieder nutzen können, wird es länger dauern als geplant. Der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung gegen die Stimme von Martin Bacher (FWG) beschlossen, keines der Angebote für den Neubau der Brücken anzunehmen. Damit dürfte sich deren ursprünglich für heuer angepeilte Fertigstellung ins kommende Jahr verschieben. Doch die Gemeinde arbeitet an Alternativen.

Fischbachau: Heißenbrücke und Brücke bei Trach: Neubauten verzögern sich

Wie berichtet, beschäftigen beide Brücken die Gemeinde schon länger. Die Leitzach hatte die Heißenbrücke erst unter-, dann ganz weggespült. Die Brücke in Trach ist wegen Wasserschäden gesperrt. Beide Baustellen ziehen sich wegen Verhandlungen mit Grundeigentümer und Wasserwirtschaftsamt sowie der Corona-Krise schon Jahre hin.

Nun wollte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung eigentlich den Schlussstrich unter das Thema beginnen und die Aufträge für beide Brücken an Baufirmen vergeben. Zehn Firmen hatte die Gemeinde im Rahmen der beschränkten Ausschreibung aufgefordert, Angebote abzugeben. Eingegangen ist aber nur jeweils eines: Beide Male von der gleichen Firma, beide Male mehr als doppelt so teuer wie die Kostenschätzung.

Die Firma wollte rund 450 000 Euro für den Bau der Heißenbrücke und rund 500 000 Euro für die Brücke in Trach haben. Ein Ingenieurbüro hatte die Kosten zuvor auf je rund 220 000 Euro beziffert. Zusammen kämen beide Brücken also auf knapp eine Million Euro statt wie geplant auf weniger als eine halbe.

„Es ist der Konjunkturlage geschuldet, dass wir solche Preise habe“, sagte zweiter Bürgermeister Hans Seemüller (FWG), der die Sitzung leitete. Seine Empfehlung war klar: „Die Ausschreibung aufgrund der unwirtschaftlichen Angebote aufheben, das weitere Vorgehen mit Wasserwirtschaftsamt und Ingenieurbüro besprechen.“

Das Wasserwirtschaftsamt ist wichtig, weil es die Hälfte der Kosten der Neubauten tragen soll. Darauf hatte es sich mit der Gemeinde nach der Kostenschätzung geeinigt. Würden sich diese nun mehr als verdoppeln, werde das Amt wohl aber nicht mitgehen, gab Bauamtsleiter Werner Wagner auf Anfrage von Josef Obermaier (CSU) zu bedenken. „Bei diesen Summen sind sie nicht dabei.“

Den Neubau, ohne Wasserwirtschaftsamt zu stemmen, kommt für Fischbachau wohl nicht in Frage. Bekanntlich hat die Gemeinde für Investitionen wie das Wolfsee-Baugebiet und den Neubau der Auracher Rettungswache viel Geld in die Hand genommen – die Pro-Kopf-Verschuldung liegt etwa viermal so hoch wie der bayernweite Durchschnitt. Der Gemeinderat hat daher im Februar die Marschroute Schuldenabbau ausgegeben. Die Mehrkosten der Brücken kämen zur Unzeit. Deswegen stießen die Eine-Million-Euro-Angebote auf wenig Euphorie im Gemeinderat.

Heißenbrücke und Brücke bei Trach: Übergangslösungen geplant

Michael Gartmaier (CSU) warf die Frage auf, wie es nun weitergehen soll. „Bitte schaut’s darauf, dass wir für die Übergangszeit eine Notlösung haben“, sagte er in Richtung Verwaltung. Beide Brücken werden von Landwirten genutzt, die die lange Planung stört. Über die Heißenbrücke führt im Normalfall der derzeit umgeleitete Premium-Wanderweg der Gemeinde, im Winter die Loipe. Gartmaier konnte sich etwa eine Gerüstlösung vorstellen. „Nicht dass wir unseren zertifizierten Wanderweg verlieren.“

Bauamtsleiter Wagner sicherte zu, „auf alle Fälle“ eine provisorische Lösung zu suchen, die auch den landwirtschaftlichen Verkehr trägt. „Vielleicht können wir etwas machen, dass wir hinterher für den Neubau wieder verwenden können.“ Ein Ortstermin soll in den nächsten Tagen stattfinden.

Parallel wird die Gemeinde die Brücken nochmals ausschreiben. Heinrich Isenmann (CSU) vermutete, die Angebotsfrist sei bei der Ausschreibung zu kurz gewesen. Er glaube sicher, eine neue Ausschreibung mit längerer Frist werde niedrigere Angebote bringen. Übernimmt eine Firma beide Aufträge, wird sie mit der Heißenbrücke beginnen.