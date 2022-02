Fischbachau: Helferkreis für Asylbewerber sucht Unterstützer

Von: Christian Masengarb

Brauchen Verstärkung: Margarete Mariutti (l.) und Gisela Göttfried helfen den in Fischbachau untergebrachten Asylbewerbern. Früher hatte sie sechs weitere Unterstützer. Nun suchen sie neue Helfer. © Thomas Plettenberg

Weil sich der Helferkreis für die Betreuung der Asylbewerber im ehemaligen Fischbachauer Gasthof zum Breitenstein von acht auf zwei Personen ausgedünnt hat, suchen die beiden verbleibenden ehrenamtlichen Helfer Margarete Mariutti und Gisela Göttfried weitere Unterstützer.

Fischbachau – Weil sich der Helferkreis für die Betreuung der Asylbewerber im ehemaligen Fischbachauer Gasthof zum Breitenstein von acht auf zwei Personen ausgedünnt hat, suchen die beiden verbleibenden ehrenamtlichen Helfer Margarete Mariutti und Gisela Göttfried weitere Unterstützer. Einen Aufruf im Gemeindeblatt haben sie gemeinsam mit dem Caritas Zentrum Miesbach, dass das Haus seit zwei Jahren betreibt, bereits geschaltet. Gegenüber unserer Zeitung erneuern Mariutti und Caritas nun die Suche.

Von früher acht Helfern sind nur noch zwei übrig

Der Helferkreis betreut die Fischbachauer Asylbewerber seit zehn Jahren. Einige jahrelang engagierte Helfer treten nun aus gesundheitlichen Gründen kürzer, sagt Mariutti. Andererseits sei die großen Hilfsbereitschaftswelle der Jahre 2015 und 2016 abgeflaut, ergänzt Caritas-Ehrenamtskoordinatorin Lisa Richters. Dadurch seien wegfallende Helfer schwerer zu ersetzen als vor einigen Jahren. Beides zusammengenommen hat den Helferkreis schrumpfen lassen.

Die Asylbewerber brauchen weiter die Unterstützung der Helfer, sagt Mariutti. Die Caritas übernimmt zwar die Flüchtlings- und Integrationsberatung. Der Helferkreis löse aber Alltagsprobleme, die sonst zu kurz kommen. Wie kommt man per Bus oder Bahn nach Miesbach? Wo ist die nächste Einkaufsmöglichkeit? Wie läuft die Vorstellung beim Kindergarten und wie füllt man wichtige Dokumente aus? Um die Fischbachauer Asylbewerber weiter in diesen Fragen unterstützen zu können, hofft Mariutti auf neue Helfer.

Aufgabe gibt emotional viel zurück

Gründen zu helfen fallen ihr viele ein: Sie habe mit den Asylbewerbern viele Höhepunkte erlebt. Einschulungen der Kinder, Besuche auf dem Pferdehof. Sie hat gespendete Handtücher und Kochtöpfe übergeben und für Umzüge die Küchen mit dem Anhänger in die erste eigene Wohnung der Menschen gefahren. „Die meisten Asylbewerber, gerade alleinerziehende Mütter, sind sehr dankbar für Unterstützung“, sagt sie. Sie bewundere ihre Entschlossenheit, ihr Durchhaltevermögen und ihre Hoffnung auf ein besseres Leben. Auf diese Art gebe die Aufgabe emotional viel zurück.

Besonders wer den Umgang mit jungen Müttern und Kindern genießt, sei nun richtig beim Helferkreis, sagt Mariutti. Derzeit wohnen vier junge Familien mit je zwei Kindern im Haus, außerdem drei alleinerziehende Mütter und sechs weitere Personen. Sie bräuchten vor allem Hilfe beim Übergang der Kinder in den Kindergarten, bei der Sprache und beim Thema Digitalisierung. Generell könnten aber alle Interessierten ihre Stärken einbringen. Außerdem: „Es ist von Vorteil, wenn Asylhelfer zeitlich etwas flexibel sind und die Bereitschaft mitbringen, die Geflüchteten als Menschen, die oft Dramatisches erlebt haben, zu achten und zu verstehen.“

Unterstützung erhalten Helfer auch von der Behörde für Asylangelegenheiten des Landratsamtes und dem Integrationsbeauftragten des Landkreises, Max Niedermeier. Derzeit ist im Haus Englisch die Hauptsprache, aber einige Bewohner würden sich über Französischkenntnisse freuen.

Der ehemalige Fischbachauer Gasthof zum Breitenstein wurde in den vergangenen zehn Jahren etwa dreimal neu belegt, schätzt Mariutti. Begonnen habe die Unterkunft 2012 mit überwiegend afghanischen Familien. Einige anerkannte Familien aus dieser Zeit leben und arbeiten im Landkreis. Danach wurden überwiegend alleinlebende Männer aus Afrika zugewiesen. „Das war eine schwierige Zeit. Viele saßen gelangweilt herum.“ Arbeit hätten nur wenige gefunden. Seit rund zwei Jahren erfüllen wieder Kinder das Haus mit Leben. Die jetzigen Familien haben wegen ihrer als sicher eingestuften Herkunftsländer aber kaum Bleibeperspektiven.

Interessenten

Wer den Fischbachauer Helferkreis unterstützen will, meldet sich bei Lisa Richters von der Caritas Miesbach unter 01 51 / 46 24 71 14.

Weiterhin Unterkünfte für Asylbewerber gesucht

Insgesamt leben laut Landratsamt derzeit rund 490 Asylbewerber im Landkreis. Das entspricht in etwa den Zahlen der Vorjahre (2021: 450, 2020: 540). Bei rund 100 dieser Asylbewerber ist der Ausgang des Verfahrens noch offen. Rund 200 sind geduldet, und rund 190 sind ausreisepflichtig. Die Verweildauer von Asylbewerbern im Landkreis schwanke deutlich – von einigen Tagen bis einigen Jahren. Im Jahr 2021 erhielten 38 Personen den Schutzstatus. Die geforderte Quote der Regierung von Oberbayern zur Unterbringung von Asylbewerbern erfüllt der Landkreis nur zu rund zwei Dritteln, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilt: „Es müssen daher dringend weitere Unterkunftskapazitäten in den Kommunen geschaffen werden.“