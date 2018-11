Überholmanöver: Auto übersehen - 21-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Hundham sind am Freitagabend zwei Autos frontal kollidiert. Ein 21-Jähriger wurde schwer verletzt.

Update 21.20 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, ist die Unfallaufnahme am Abend noch im Gange. Die Staatsstraße zwischen Wörnsmühl und Hundham ist daher derzeit gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 21-jähriger aus Bayrischzell mit seinem Auto in Richtung Hundham. Kurz vor dem Ortseingang Hundham überholte er verbotenerweise einen Linienbus. Dabei übersah er laut Polizei eine entgegenkommende 28-Jährige aus Fischbachau. Die Autos stießen rund 300 Meter vor Hundham frontal zusammen.

Der 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß sehr schwer verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung: Autos kollidieren frontal: Wohl mehrere Personen verletzt

Hundham - Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagabend gegen 18.45 Uhr in Hundham Richtung Wörnsmühl auf der Staatsstraße 2077 ereignet. In der sogenannten Funkkurve kollidierten zwei Pkw aus dem Landkreis Miesbach frontal.

Beide Fahrzeuge seien nach dem Zusammenprall stark beschädigt gewesen, berichtet Michael Ostermeier, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wörnsmühl. Mehrere Personen seien bei dem Unfall verletzt worden. Die Straße musste für einige Stunden komplett gesperrt werden.

Neben der Feuerwehr Wörnsmühl waren auch die Feuerwehr Hundham sowie mehrere Fahrzeuge des BRK im Einsatz. Wie sich der Unfall ereignete, konnte Ostermeier noch nicht sagen. Laut unbestätigten Zeugenaussagen am Unfallort war es ein Überholmanöver, das zum Zusammenprall führte. Bis Redaktionsschluss um 20 Uhr waren keine weiteren Informationen zu erfragen.

Weitere Informationen folgen.

tas

Alle News und Geschichten aus Hundham und Umgebung lesen Sie täglich aktuell und nur bei uns.