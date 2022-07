Jahresrechnung 2019: Gemeindeetat in Fischbachau liegt um Hälfte unter Plan

Von: Christian Masengarb

Teilen

Nicht erfolgt ist der Verkauf der Wolfseehalle im Jahr 2019. Ein Grund, dass Einnahmen, Ausgaben und Entschuldung niedriger als geplant ausfielen. © Archiv TP

Der Gemeinderat Fischbachau hat die Jahresrechnung für 2019 genehmigt. Dabei wurde allerdings auch klar, dass der Etat im Haushalt um die Hälfte unter dem Planansatz liegt.

Fischbachau – Ein Blick auf die endgültigen Fischbachauer Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2019, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung in Form der Jahresrechnung einstimmig beschloss, offenbart Gegensätzliches: Während die Gemeinde im Verwaltungshaushalt fast exakt das geplante Ergebnis erreichte (11,6 statt 11,5 Millionen Euro), lag der Vermögenshaushalt fast drei Viertel niedriger als das anvisierte Ergebnis (6,2 statt 20 Millionen Euro). Der Gesamthaushalt schrumpfte dadurch um rund die Hälfte. Mit diesen Zahlen verdeutlicht die Jahresrechnung das Bild einer Gemeinde, in der sich wichtige Projekt verzögert haben.

Dass Fischbachau mit dem Verwaltungshaushalt, der jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben zusammenfasst, eine Punktlandung hinlegte, zeigt: Steuern, Zuweisungen und Personalkosten liefen 2019 nach Plan oder glichen sich in ihren Abweichungen zumindest gegenseitig aus.

Anders das Bild im Vermögenshaushalt, der vermögenserhöhende oder -vermindernde Ausgaben auflistet. Hierzu zählen Straßenbau, Grundstückskäufe und Grundstücksverkäufe. Hier setzte Fischbachau 14 Millionen Euro weniger um als geplant.

Etliche Projekte verschoben

Wer die Gemeindepolitik verfolgt, weiß, welche Projekte dafür verantwortlich sind: Im Haushaltsplan 2019 hatte Fischbachau bereits Mittel für die Erschließung des Baugebietes Wolfsee veranschlagt, die bekanntlich erst in diesem Jahr erfolgt. Der Hochwasserschutz hatte das Projekt verzögert. Dadurch blieben auch die erwarteten Einnahmen für Grundstücksverkäufe aus, die Fischbachau für 2019 mit rund 7,8 Millionen Euro eingeplant hatte. Dieser Punkt alleine erklärt über die Hälfte der ausgebliebenen Einnahmen und Ausgaben.

Nebeneffekt: Ohne die Wolfsee-Einnahmen verschob die Gemeinde die geplanten Kredittilgungen und stand am Jahresende deutlich tiefer in den Schulden als geplant. Der Schuldenstand stieg von 9,4 auf 13,3 Millionen Euro, statt wie veranschlagt auf 8,3 Millionen Euro zu fallen.

Auch der Neubau des Feuerwehrhauses Fischbachau stand bereits 2019 im Haushalt und verschob sich bekanntermaßen. Gleiches gilt für den Verkauf der Wolfseehalle und laut Kämmerin Veronika Rauscher für Maßnahmen in der Städtebauförderung, an Schulen, das ELER-Förderprogramm im Straßenbau und weitere Projekte. Zusammen erklären sie die zweite Hälfte der ausgebliebenen Einnahmen und Ausgaben.

Wolfsee-Erschließung erst heuer angelaufen

Dass die Wolfsee-Erschließung erst heuer angelaufen ist, die Wolfseehalle weiter der Gemeinde gehört und für das Feuerwehrhaus nach wie vor ein endgültiger Plan fehlt, zeigt auch: Die Jahresrechnungen 2020 und 2021 dürften das Muster des Jahres 2019 wiederholen. Viele der Maßnahmen plante die Gemeinde auch in diesen Jahren im Vermögenshaushalt ein; umgesetzt wurden sie ebenfalls nicht. Auch die geplante Entschuldung wurde immer wieder verschoben.

Das Fischbachau jetzt erst die Jahresrechnung für 2019 beschloss, begründete Ludwig Birner (FWG) vom Rechnungsprüfungsausschuss auch mit Corona und den aufwendigen Kontrollen großer Bauprojekte. Die Prüfer hätten einige Unstimmigkeiten gefunden, Architekten kontaktiert und schließlich alles geklärt. Weil das Zeit kostete, regte Birner an, Großprojekte künftig in gesonderten Sitzungen zu prüfen.

mas