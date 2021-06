Kein Streaming aus dem Gemeinderat

Fischbachau

von Christian Masengarb schließen

Fischbachau – Während einige Kommunen diskutieren, ob sie viel Geld für die Liveübertragung von Gemeinderatssitzungen ins Internet investieren sollen, hat eine Gemeinde mit Vorerfahrung in diese Richtung derzeit keine derartigen Pläne: Fischbachau könnte Liveübertragung relativ leicht umsetzen, arbeitet derzeit aber nicht daran.

Fischbachau hat mehr Erfahrung mit Computer-Übertragungen von Gemeinderatssitzungen als viele Kommunen. Während der Hochphase der Corona-Pandemie sendete die Gemeinde die Debatten zwar nur vom Klostersaal in den eigentlichen Sitzungssaal des Gemeinderats, damit dort trotz Beschränkungen Zuschauer der Sitzung folgen können. Die technischen Voraussetzungen für einen Stream in die ganze Welt wären aber praktisch die gleichen: Kamera, Computer, Ton – all das hat Fischbachau bereits erfolgreich eingesetzt. Auch Beratungen wären so denkbar.

Trotzdem hat der Gemeinderat laut Geschäftsleiter Johann Neundlinger bislang kein Interesse an Liveübetragungen geäußert: „Es ist die grundsätzliche Frage, ob wir künftig per Video miteinander reden oder uns treffen wollen“, sagt er. „Ich glaube, die Menschen sind froh, wenn sie nach Corona wieder zusammenkommen können.“ Vorerst gebe es daher keine Pläne, Debatten ins Internet zu senden.

Hybridsitzungen, bei denen nur der Bürgermeister im Saal anwesend sein muss und Gemeinderäte per Internet teilnehmen können, hält Neundlinger für schwierig umsetzbar. Sollten technische Probleme einen Gemeinderat hintern, der Debatte zu folgen oder abzustimmen, müsse die Gemeinde nachweisen, daran unschuldig zu sein. Das erfordere eine professionelle Firma und treibe die Kosten.

Außerdem lebten einige Gemeinderäte in Gebieten ohne Hochgeschwindigkeitsinternet. „Hybridsitzungen eignen sich eher für Stadtgebiete“, sagt Neundlinger. „In Flächengemeinden sind sie problematisch.“

Grundsätzlich sei Fischbachau aber für Live-Übertragungen und Hybrid-Sitzungen gerüstet, betont der Geschäftsleiter: „Möglich ist alles.“ Sollten mehr Mutationen auftreten und die Inzidenzen wieder steigen, könnte die Verwaltung diese zeitnah auf die Beine stellen. Der Gemeinderat müsse es nur beschließen. „Dann setzen wir es um.“

Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.