Keiner hat‘s gewusst: Probelauf für den Ernstfall „Feuer in der Schule“

Von: Christine Merk

Vorbereitung für den „Außenangriff“: Die Feuerwehrleute rollen die Schläuche aus und legen eine Löschwasserversorgung zum Marbach. Vom Sportplatz aus konnten die Schüler den Einsatz beobachten. © thomas Plettenberg

Qualm zog am Freitag aus den Dachfenstern der Mittelschule Fischbachau. Es war zum Glück kein Ernstfall, sondern nur eine Übung. Der Clou dabei: Nur ein sehr kleiner Personenkreis war informiert.

Fischbachau – Wenn ein Feuerwehrkommandant und eine Schulleiterin ins Ratschen kommen, kann das zu einem interessanten Ergebnis führen. Bei Marinus Gasteiger und Marion Lechner war dies eine Feuerübung an der Mittelschule Fischbachau mit möglichst viel „Ernstfallcharakter“. Dafür sorgte unter anderem eine Nebelmaschine. So hatte Gasteiger, Kommandant der Fischbachauer Feuerwehr, am Freitagvormittag eine ungewöhnliche Mission. Gegen 9.30 Uhr betrat er die Mittelschule Fischbachau, Schulleiterin Lechner hatte ihm zuvor auf dem Weg in ihre Klasse unbemerkt die Türe aufgeschlossen. Er trug eine Nebelmaschine in den Keller, stellte das Gerät an und fuhr wieder nach Hause.

Nebelmaschine sorgt für „Ernstfallcharakter“

Bald zogen Nebelschwaden durch das Schulgebäude. Nach und nach bemerkten das die Schüler in ihren Klassenzimmern – auch die Siebtklässler von Schulleiterin Marion Lechner. „Sie sind ganz ruhig geblieben“, berichtet sie, und überlegten gemeinsam, was nun zu tun sei. Erster Schritt: den Hausnotruf auslösen, also den Knopf drücken in einem der kleinen, roten Kästchen mit Plexiglasscheibe, die in öffentlichen Gebäuden an den Wänden hänge. „Ich habe einen der Schüler geschickt, damit er den auslöst, und dann sind wir rausgegangen“, berichtet Lechner. Sie selbst „alarmierte“ per Handy den Fischbachauer Kommandanten, der seinerseits über die Rettungsleitstelle die Gemeindefeuerwehren Fischbachau, Elbach, Wörnsmühl und Hundham ausrücken ließ. Denn ein Hausalarm reicht nicht für die Alarmierung der Feuerwehren. Die Ehrenamtlichen erfuhren erst in den jeweiligen Feuerwehrhäusern, dass es sich um eine Übung handelt.

Nur die Schulleitung wusste, dass es nicht wirklich brennt

An der Schule verlief inzwischen alles nach Notfallplan. Schüler und Lehrer verließen das Gebäude – einzig Lechner und ihr Stellvertreter Detlef Hönigs wussten, dass es nicht wirklich brennt. Sie sammelten sich am Sportplatz, wo alle Schüler durchgezählt wurden. Ein Vorteil wäre hier im Ernstfall, dass kranke Kinder täglich digital erfasst werden. Per Handy kann die Schulleiterin auf diese Info zugreifen und weiß so, wie viele Kinder da sein müssen.

Beeindruckendes Fahrzeugaufgebot

Von dem Feuerwehraufgebot, das an der Schule eintraf, waren die Kinder recht beeindruckt. Mit acht Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften rückten die vier Feuerwehren an, Atemschutzträger liefen in das Schulhaus und kontrollierten alle Räume, draußen wurde inzwischen vom Marbach her eine Löschwasserversorgung aufgebaut. Schließlich durften die Kinder am Ende der Übung noch beobachten, wie ihre Schulleiterin per Leiter aus dem ersten Stock „gerettet“ wurde. „Ich wollte, dass sie das sehen, weil die Fenster ein Fluchtweg sind, wenn man anders nicht mehr aus dem Gebäude kommt“, erklärt Lechner.

Etwas Vorbereitung hatte das Ganze gebraucht. In der Schule ein paar kreative Erklärungen, damit an dem Tag keine Prüfung angesetzt war. Kommandant Gasteiger versuchte einen Tag zu finden, an dem möglichst viele Feuerwehrler ausrücken konnten, ohne von der Arbeit wegzumüssen. Der Brückentag bot sich an. Und selbstverständlich war die Rettungsleitstelle informiert, um einen versehentlichen Großalarm zu vermeiden. Gelohnt hat sich der Aufwand. Gasteiger und Lechner loben die Zusammenarbeit. „Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die im Ernstfall noch besser funktionieren können“, sagte Lechner. Aber das sei ja Sinn einer solchen Übung: Defizite ausfindig zu machen. Sie freut sich jedoch, wie gut alles geklappt hat, und lobt die Schüler: „Das war super, wie sie reagiert haben.“