Vom Postbeamten zum Almwirt: Alfons Köck geht nach 40 Jahren in den Ruhestand

Von: Sebastian Grauvogl

Sein letzter Arbeitsplatz: Seit 2015 bewirtschaftete Alfons Köck die Kesselalm. © Privat

Wolfseehalle, Warmfreibadbistro, Kesselalm: Mehr als 40 Jahre bereicherte Alfons Köck die Gastronomie in Fischbachau. Jetzt geht der frühere Postbeamte in den Ruhestand.

Fischbachau – Vom Postschalter an die Schänke: Dass ein 25-jähriger Beamter die Wolfseehalle übernimmt, sorgte 1979 – vorsichtig ausgedrückt – für eine gewisse Skepsis bei Verpächterin Hannelore Weizenegger und so manchen Stammgästen. „Um Gottes Willen, was soll das werden?“, hätten sich nicht wenige gedacht, erzählt Alfons Köck.

Dass er als neuer Wirt seinen Cousin Georg an seiner Seite hatte, habe das Vertrauen nicht gerade erhöht: „Er war Justizbeamter“, sagt Köck und lacht. Doch die beiden Staatsdiener ließen sich ihren Traum von der Selbstständigkeit nicht nehmen – und legten den Grundstein für eine Leidenschaft, die Alfons Köck ein Berufsleben lang begleiten sollte.

Gastwirt der Kesselalm macht Schluss

Letzteres geht nun aber bald zu Ende. Nach mehr als 40 Jahren als Gastwirt in Fischbachau schenkt Köck am kommenden Sonntag die letzte Halbe aus. Auf der Kesselalm, die er seit 2015 gepachtet hat und die er rückblickend als fast seine schönste Station bezeichnet. „Am Berg“, sagt Köck, „sind die Gäste einfach viel entspannter.“ So schaffe man es auch, einen Ansturm wie am Ostermontag zu verkraften, wo wegen des schönen Wetters mehr als 300 Gäste an den Fuß des Breitenstein gepilgert waren.

Doppelt so viele waren es, die im Dezember 1989 zur Eröffnung der neuen Wolfseehalle gekommen waren. Grundlage dafür war der Kauf des Vorgängerbaus, den Köck mit seinem Cousin 1987 erfolgreich über die Bühne brachte. Fünf Jahre zuvor hatten sie auch noch das benachbarte Gasthaus als Pächter übernommen, das Köck später mit seiner Frau in eine „bayerisch-italienische Pizza-Oase mit Biergarten“ überführte.

Oberkrainer-Musik füllte die Wolfseehalle

Dass Köck als gebürtiger Irschenberger überhaupt auf die Wolfseehalle aufmerksam wurde, lag unter anderem an seiner Vergangenheit als Mitorganisator von Festen des Irschenberger Trachtenvereins und seinen Kontakten in der Musikerszene. So gelang es ihm auch, die Halle mit etlichen Veranstaltungen zur damals boomenden Oberkrainer-Musik zu füllen. „Es ist wirklich gut gelaufen“, erinnert sich der heute 69-Jährige. 1984 schuf er sich dann mit der Pacht des Bistros im Fischbachauer Warmfreibad im Sommer ein weiteres Standbein.

Damit nicht genug: 1992 und 1993 führte Köck auch noch die frühere Crazy-Alm als „Pilsbar zur Spritzn“. Außerdem richtete er drei Jahre lang das nach dem Ausstieg der Fußballer vakante Birkensteiner Zeltfest aus und war der Ideengeber zur Umwandlung des Kurparks- in ein Knödelfest. An dessen Erfolg wollte zunächst niemand glauben, erinnert sich Köck. Doch der Besucheransturm bei der Premiere strafte alle Skeptiker lügen: Um 13 Uhr seien alle Knödelgerichte aus gewesen, erzählt der 69-Jährige schmunzelnd. Im Jahr drauf seien er und seine drei Mitstreiter im Wirteverbund dann mit 5000 der runden Schmankerl in die Vollen gegangen.

2014 trat Köck dann erstmals ein bisschen kürzer. Nachdem seinem Ausstieg aus dem Warmbad-Bistro hatte er erstmals seit 30 Jahren einen Sommer mit mehr Freizeit. Die nutzte er, um sich ein sportliches Ziel zu erfüllen: Passend zur Jahreszahl erklomm er 14 Gipfel in den umliegenden Bergen – selbstverständlich alle mit einer griabigen Einkehr in der Nähe. „Da wurde wohl meine Liebe zu den Almen geweckt“, vermutet Köck. Und so zögerte er Anfang 2015 auch nicht mit einer Bewerbung für die Neuvergabe der Pacht auf der Kesselalm. Obwohl er erst nur zweite Wahl gewesen sei, schenkte ihm Bauer Andreas Bucher vom Kallerhof in Bichl – passenderweise in der Nähe des Wolfsee – das Vertrauen.

Wolfseehalle an Gemeinde verkauft

Nach dem Verkauf von Wolfseehalle und Gastwirtschaft 2019 an die Gemeinde konnte sich Köck voll und ganz auf das (selbstverständlich wetterabhängige) Ganzjahresgeschäft auf der Alm mit ihren 20 Schlafplätzen konzentrierten. Er selbst habe aber stets im Tal genächtigt, betont Köck. Unter anderem, um sich um seine Eltern im hochbetagten Alter kümmern zu können. Am kommenden Sonntag wird der 69-Jährige nach getaner Arbeit dann zum vorerst letzten Mal von der Kesselalm zurück ins Tal fahren. Mit Sandra Herzog und Andrei Sburlea seien aber bereits zwei Nachfolger für ihn als Wirt gefunden.

Köck zieht es dann erst mal in die Ferne. Nach Mallorca – Schlagerparty inklusive, berichtet er schmunzelnd. Die Ruhe der Berge wird er aber wohl auch im Ruhestand wieder suchen. Vielleicht sogar als Senner in Teilzeit. „Natürlich nur, wenn mich jemand brauchen kann.“ sg

