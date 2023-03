Kindergarten-Erweiterung: Gemeinde Fischbachau übernimmt Kirchengrundstück

Von: Sebastian Grauvogl

Soll erweitert werden: der katholische Kindergarten in Fischbachau. © TP

Die Erweiterung des katholischen Kindergartens in Fischbachau befindet sich mitten in der Planung. Um die zu beschleunigen, wird die Gemeinde nun das Grundstück im Erbbaurecht übernehmen.

Fischbachau – Wie genau das katholische „Kinderschloss“ St. Martin in Fischbachau nach dem Umbau aussehen wird, steht noch in den Sternen. Wie berichtet, stecken gerade die Architekten eines vom Gemeinderat beauftragten Büros die Köpfe zusammen. Einen Entwurf für den Erweiterungsbau gibt es folglich noch nicht. Dennoch legt die Gemeinde bereits jetzt alle Hebel um, damit das „Haus für Kinder“ mit zwei Kindergartengruppen sowie je einer Krippen- und Hortgruppe möglichst schnell fertig und damit nutzbar wird. Und genau dieser Wille hatte nun auch eine durchaus weitreichende vertragliche Änderung zur Folge: Die Gemeinde übernimmt den bebauten Teil des Grundstücks am Salmerweg im Erbbaurecht.

Wie Geschäftsleiter Felix Stahl auf Nachfrage erklärt, erhofft man sich im Rathaus davon ein höheres Tempo bei Planung und Umsetzung. „Weil wir dann alles in einer Hand haben.“ Und damit nicht auf die möglicherweise etwas zeitaufwendigeren Abstimmungen im erzbischöflichen Ordinariat in München angewiesen ist, wie Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) im Gemeinderat anklingen ließ.

Erbbauzins soll derzeitigen Zuschüssen entsprechen

In Kirchenhand ist das Kindergartengrundstück seit 1991, teilt Stahl mit. Damals habe es die Gemeinde zweckgebunden für den Betrieb eines Kindergartens zur Verfügung gestellt. Nun kauft Fischbachau die Fläche wieder zurück – allerdings auf Basis eines Vertrags im Erbbaurecht. Vorteil: Die Gemeinde erspart sich das Überweisen eines Kaufpreises von mutmaßlich mehreren Millionen Euro ans Ordinariat, bezahlt stattdessen regelmäßig einen sogenannten Erbbauzins. Wie Deingruber berichtete, soll der nach Rücksprache mit der katholischen Pfarrkirchenstiftung Mariä Himmelfahrt Miesbach in einer Höhe von jährlich rund 10 000 Euro liegen. Dies entspreche in etwa den Zuschüssen, die die Gemeinde seit Jahren für den Betrieb des Kindergartens bezahlt. Festgelegt sei zwar noch nichts, das gelte jedoch auch für den zu fällenden Vorratsbeschluss des Gemeinderats, betonte Deingruber. „Wir vergeben uns also nichts.“

Als Erbbauberechtigte ist die Gemeinde folglich auch für die sogenannte „große Baulast“ zuständig, die neben den eigentlichen Kosten des Erweiterungsbaus auch die Instandsetzung und Instandhaltung von Dach, tragenden Wänden, Außenfassade mit Fenstern sowie der zentralen Versorgungsleitungen umfasst. Die Kirchenstiftung kümmere sich im Gegenzug um die „kleine Baulast“ wie die Instandhaltung und -setzung der Einrichtung der Räume sowie die Außenflächen inklusive Spielgeräte.

Betriebsträgervereinbarung geschlossen

Fragen oder Kritik aus dem Gemeinderat zum geplanten Vertragswerk gab es nicht. Lediglich Bernhard Padeller (FaB), zudem Vorsitzender des Kindergartenvereins Hundham, wies auf die Komplexität der Flächenteilung hin. Deingruber konnte beruhigen: „Wir sind nicht die erste Kommune mit so einem Modell.“ Der Beschluss für den Abschluss der entsprechenden Betriebsträgervereinbarung mit der katholischen Kirchenstiftung fiel einstimmig – verbunden mit einer möglichst baldigen Realisierung der Erweiterung.

